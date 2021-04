Competència analitza amb lupa la compra de la Funerària Juanals

Elysius Europa (matriu de el grup Altima controlada per controlada conjuntamente por Albia Gestión ) ha tancat un acord per la compra de Funerària Juanals SA, l'única empresa de serveis funeraris de Sant Feliu de Guíxols. L'operació està essent investigada a fons per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que hi veu alguns «obstacles» al lliure mercat.

Segons l'autoritat de la competència, l'operació afecta els mercats majoristes de serveis funeraris, en què les companyies d'assegurances de decessos i de serveis funeraris contracten de manera individualitzada els serveis que no poden prestar directament per no tenir instal·lacions suficients.

Com a conseqüència de la compra, assegura que Albia, la companyia de serveis funeraris de el grup Santalucía, a través del control d'Altima, adquirirà presència notable en els mercats majoristes de tanatori i cementiri de Calonge i Sant Antoni i els mercats majoristes de tanatori i crematori de Sant Feliu de Guíxols, zones en les quals opera Juanals i on Albia no era activa prèviament.

La CNMC afegeix que, a més, amb aquesta operació quedaria també reforçada de forma indirecta la presència d'Albia en el mercat minorista de prestació integral de serveis funeraris, ja que augmentaria el seu accés a instal·lacions de tanatori, crematori i cementiri a la província de Girona.

Competència també tem que la compra afecti el mercat d'assegurances de decessos, permetent a Albia elevar els preus i empitjorar la qualitat dels serveis funeraris prestats a no assegurats i als assegurats que no procedeixin de Santalucía.