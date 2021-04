La ministra de Treball avisa CaixaBank i BBVA que els EROs massius «no s'entenen»

La vicepresidenta Tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha advertit aquest divendres a Caixabank i BBVA que els acomiadaments massius que preveuen «no s'entenen» i que s'estan jugant «la seva reputació». En una entrevista a la Cadena Ser va qualificar de «molt preocupants» els anuncis de les dues entitats i va assegurar que «això no és assumible per la societat». Díaz va recordar que el govern té una participació a Caixabank a través del FROB i està treballant per «mitigar el que està passant» perquè els acomiadaments són «incomprensibles». «Això no és el que necessitem en aquest moment, i demano que sortim d'aquesta crisi tots aportant el millor de nosaltres mateixos», va afirmar.

Per la seva banda, el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, va recordar ahir a CaixaBank i BBVA els ajuts públics «extraordinàriament importants» que ha rebut el sector. En l'acte de presentació del nou portal de la Seguretat Social, Escrivá va animar a pensar en «tots els processos de neteja de balanços» i el que ha significat «en tema d'ajuts públics al sector financer».

Per això, el ministre va demanar als dirigents de les entitats, que acaben d'anunciar Expedients de Regulació d'Ocupació que afectaran milers de treballadors, que siguin «molt conscients» de «fins a quin punt hi ha hagut una protecció del sector». Una reflexió «particularment rellevant» en decisions «com les que estan prenent en aquest moment».

Al seu torn, el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha rebut 11.035 accions del banc a conseqüència de la retribució variable al capdavant de Bankia en 2016 i 2017, segons recullen els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.