«El turisme té una necessitat de liquiditat urgent a Girona i la incertesa és absoluta»

Delegat Comercial de l'Institut Català de Finances a Girona. Ostenta el càrrec en aquest organisme públic de la Generalitat des del setembre del 2020, després d'una llarga trajectòria desenvolupada en diferents entitats, principalment en el Banc Popular (ara Santander), on ha treballat durant gairebé 30 anys.

A l'Institut Català de Finances (ICF, la banca pública de Catalunya) se li ha girat feina per la pandèmia. El seu delegat comercial a Girona, Francesc Roche, parla del paper de l'ICF com a creditor de les empreses gironines en temps de COVID, i ofereix el seu contacte (froche@icf.cat; telèfon: 667 11 74 58) perquè les companyies de la província que tinguin necessitat de finançament s'hi puguin adreçar directament.

Com veu el panorama econòmic actual a les comarques gironines?

La situació general és molt complexa. No sabem el que pot passar. Hi ha empreses que estan tirant endavant projectes, però també n'hi ha d'altres que s'estan esperant, el wait and see. Esperant les vacunes, com serà la mobilitat, quan podran reobrir, etc. La prudència és el que impera en aquests moments.

Aquesta prudència es tradueix en una baixada de la concessió de crèdits a l'ICF?

Al contrari, estem incrementant la nostra activitat. Les necessitats de liquiditat a l'empresa són importants. Estem redoblant esforços per acompanyar les empreses en aquests moments difícils.

Quin és l'import que han concedit a les empreses gironines durant la pandèmia?

Hem finançat 262 empreses per un valor de 55,7 milions d'euros el 2020. Això és més o menys el doble que l'any anterior.

Quina és necessitat més urgent de les empreses gironines?

En aquests moments, el problema principal que veiem és el de la liquiditat. Depèn dels sectors; per exemple, aquí a Girona el turisme té una necessitat de liquiditat urgent, i hi ha una incertesa absoluta. Altres sectors potser no estan tan tocats, però aquesta crisi ha afectat tothom.

Quin tipus d'empreses recorren a l'ICF per finançar-se?

El 96% dels nostres clients a Girona són autònoms i pimes, i representen el 80% del total de l'import finançat. A vegades sembla com si només tractéssim amb grans empreses, i no és així. Intentem penetrar en tot el teixit productiu de les comarques gironines.

I d'aquest gruix de pimes i autònoms, quin sector han hagut de finançar més?

Per sectors, el comerç, el turisme i el transport han representat el 40% dels clients, i un 23% del volum econòmic. Les indústries manufactureres han suposat un 20% dels nostres clients però em canvi amb un 37% del volum finançat. I el sector agroalimentari, que té un pes important, l'hem finançat amb un 14% dels clients i un 24% del volum de crèdits.

Les demandes de crèdit de les empreses relacionades amb el comerç o el turisme són les mateixes que les de la indústria?

Per norma general, sí, però potser la indústria manufacturera no necessita tanta liquiditat i busca finançament per dur a terme projectes d'inversió.

Quins criteris segueixen per concedir crèdits?

Són com els de la banca tradicional. Gestionem riscos, i això vol dir que les empreses ens han de demostrar una capacitat de devolució. Ara bé, tenim una vocació anticíclica. La banca tradicional té reticències a donar diners a segons quins sectors, per exemple al turisme. Nosaltres fem operacions que la banca tradicional no fa. També mirem de finançar projectes estratègics de l'economia amb un impacte positiu per a la societat i el medi ambient.

Què passa si una empresa no torna un préstec?

Primer de tot, asseure'ns i parlar. Som conscients que vivim moments complicats. Financem diverses reestructuracions, i sempre mirem de buscar solucions imaginatives per donar viabilitat als retorns. L'últim recurs és anar a les males.

Cobren els mateixos interessos que els de la banca?

Estem en línia amb els de la banca, però en determinats productes tenim alguna línia bonificada que ens permet oferir preus més baixos.

Creu que a Girona hi ha empreses «zombi»?

No n'estem detectant. Qui truca a la porta són empreses que realment funcionen i que tenen capacitat de devolució.

A quins sectors els costarà més sortir de la crisi a la província?

No et sé dir els que tardaran més, però al turisme és allà on hi ha més incerteses. No sabem com serà el lleure en els propers mesos, si tindrem els bars oberts... És en el turisme on estem veient més prudència.