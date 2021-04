El 90 per cent de les empreses gironines gestionades per dones s'han digitalitzat i venen en línia

La pandèmia de coronavirus ha provocat que un 90% de les empreses gironines gestionades per dones s'hagin digitalitzat i venguin a través d'internet. Des de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) assenyalen que arran de les dificultats provocades pels tancaments, molts negocis que abans no estaven a la xarxa, o hi eren de manera residual, hagin potenciat aquest aspecte. En molts casos es tracta de comerços que han trobat a internet «una nova finestra» on poder oferir els seus productes. Des de l'AGE, però, assenyalen que en molts casos la botiga en línia és «un reclam» per anar a comprar físicament. L'entitat destaca «la importància de l'associacionisme» per tal de poder «aportar solucions conjuntes i superar les dificultats que ens planteja la pandèmia».

La presidenta de l'entitat, Maria Rosa Agustí, explica que moltes de les empreses no han tancat amb la crisi, en bona part, perquè estan dins d'una associació. «Et permet estar informada del que passa, es busquen solucions conjuntes i no et sents tant desemparada», assenyala. Una d'aquestes solucions ha estat l'impuls de la plataforma Gironazon, una botiga en línia en la qual es poden comprar productes i serveis de les empreses adherides a l'AGE. La iniciativa va arrencar al setembre i ha estat també un incentiu per a aquells negocis que encara no havien apostat per vendre a través d'internet.

I és que si fa un any moltes petites empreses gironines gestionades per dones encara no havien obert aquesta línia de negoci, actualment el 90% ja la tenen en funcionament. Agustí reconeix que «una de les poques coses bones que ha tingut la pandèmia» ha estat fomentar aquest canal de venda, que complementa la tradicional.

Internet, un element «clau»

Un bon exemple és la botiga de roba Scarlatta, del carrer Santa Clara de Girona. L'Elena Illa n'és la propietària i explica que per a ells internet és «clau» a l'hora de mostrar els seus productes i vendre'ls. Tot i que ofereixen la possibilitat de comprar a través de la xarxa, Illa explica que internet els ajuda d'una manera especial a donar a conèixer les seves novetats.

«El que hem vist és que les clientes venen i ja saben el que volen. Estan molt poca estona a la botiga perquè ho tenen clar. S'ho proven i ho compren», explica. Illa, però reconeix que el gruix de la venda la fan físicament a la botiga, perquè «el comprador vol tocar el producte, emprovar-se'l i que l'assessorin».

Un dels canals més efectius –més fins i tot que la pàgina web- és la xarxa social Instagram. Illa explica que tenen 30.000 seguidors i això els obliga a estar actius permanentment penjant vídeos i fotografies amb les novetats. La propietària de la botiga Scarlatta destaca que el perfil de seguidors que tenen a la xarxa és «molt divers», des de joves fins a persones grans que s'han introduït recentment a les xarxes socials i en treuen profit.

Cobrar per provar-se la roba

La presidenta de l'AGE explica que han detectat que molts clients van a la botiga física per provar-se la roba, que després s'acaben comprant per internet. «Moltes botigues ens transmeten que hi ha dies que tenen un flux de visitants molt alt, però en canvi fan molt poca caixa», assenyala.

Agustí afirma que el que fan és assegurar-se de com els queda, escullen la talla i quan estan convençuts que els agrada ho compren a internet pel fet que els resulta més econòmic. Això ha fet que alguns establiments s'hagin plantejat la possibilitat de cobrar una quota per provar-se la roba a la botiga.