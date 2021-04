Girona lidera el rànquing de les demarcacions més «moteres» amb una moto cada 10 habitants

Girona lidera el rànquing de les demarcacions més "moteres" a l'Estat espanyol amb una motocicleta, escúter o ciclomotor per cada 10 habitants, per davant de Màlaga i Granada, segons l'informe 'Les dues rodes a Espanya'. En total, a Girona hi ha 10.919 vehicles motoritzats de dues rodes per cada 100.000 habitants. En números absoluts, però, la demarcació líder és Barcelona, amb un total de 503.098 vehicles. Aquestes xifres responen al seu pes demogràfic, a l'existència d'un gran nucli urbà i a la climatologia mediterrània, que afavoreix la circulació tant a Barcelona com a la resta de demarcacions de l'arc mediterrani. Pel que fa al conjunt d'Espanya, l'informe afegeix que el parc mòbil de motos i escúters ha crescut un 44% entre 2010 i 2019

Aquest creixement s'ha notat amb els vehicles de més de 125 cc, mentre que amb els ciclomotors ha passat tot el contrari i la seva presència s'ha reduït un 42%.

Pel que fa al perfil dels conductors, aquest és eminentment masculí, ja que actualment les dones només representen el 12,72% dels propietaris de vehicles de dues rodes.

No obstant això, la seva presència és cada cop més palpable en vehicles més lleugers.

Avui dia, les dones són propietàries de dos de cada 10 ciclomotors i escúters, un 21,74% i un 19,50% del total de conductors, respectivament.

L'informe afegeix que les conductores es decanten per vehicles de menys pes que es mouen amb més "facilitat" per la ciutat, i que això pot explicar que hi hagi poques dones que facin servir la moto.

Igualment, segons aquest estudi elaborat per 'Estamos Seguros', una associació empresarial que agrupa prop de 200 entitats asseguradores, les motocicletes lleugeres tenen una major acceptació que les grans perquè no exigeixen tanta experiència de conducció.

Segons l'informe, la meitat dels vehicles de dues rodes té una cilindrada de menys de 150 cc enfront del 19% del total del parc mòbil, que superen els 750 cc

L'informe també compta amb la col·laboració d'Anesdor, l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de Dues Rodes i Unespa, la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores.