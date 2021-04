Revocada una condemna d'injúries per criticar l'empresa que l'havia acomiadat

L'Audiència de Girona ha revocat una sentència del jutjat penal 5 de Girona que condemnava una dona per haver criticat per xarxes socials que l'empresa on treballava l'havia acomiadat. El tribunal ha estimat el recurs de la defensa, encapçalada pel lletrat Óscar Álvarez, i conclou que la publicació a Facebook «es va limitar a posar de manifest el seu descontent amb l'acomiadament laboral» i «s'emmarca dins l'àmbit a la crítica legítima en el normal funcionament d'una societat democràtica, emparada en l'exercici de la llibertat d'expressió». El penal 5 li havia imposat una multa de 750 euros per un delicte d'injúries fetes amb publicitat.

Segons recull la sentència de l'Audiència de Girona, el 25 de febrer del 2017 la processada va publicar, al seu perfil de Facebook, la captura de pantalla d'un missatge de WhatsApp que havia rebut de l'empresa on treballava, Citylift S.A. afegint-hi el missatge: «No sé si és correcte o no, però és el que sento i vull que se sàpiga. El 22 feia 2 anys que estava treballant a l'empresa, des del maig estic de baixa perquè les males condicions en què he treballat (per desgràcia no es pot provar) m'han produït una altra hèrnia discal».

La processada afegia: «L'empresa en cap moment m'ha preguntat ni s'ha preocupat pel meu estat i el dia 23 rebo aquest whatsapp, sense cap més avís previ, on em comuniquen que em fan fora. I jo em pregunto, com hem arribat a ser tan inhumans? On acabarà aquesta societat plena de falses persones, per dir-ho d'alguna manera. Gràcies Citylift per la vostra inhumanitat».

La publicació va acabar arribant a judici al penal 5 de Girona, que va condemnar l'extreballadora a pagar una multa de 750 euros per un delicte d'injúries fetes amb publicitat. També li va imposar el pagament de les costes processals. El jutjat, però, va descartar que hagués d'indemnitzar l'empresa d'ascensors amb 10.000 euros pels danys morals.

L'advocat de la defensa, Óscar Álvarez, va recórrer la sentència i ara la secció quarta de l'Audiència de Girona li ha donat la raó, revocant la condemna. La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Maria Teresa Iglesias, conclou que, amb aquest comentari a les xarxes socials, l'extreballadora «es va limitar a posar de manifest el seu descontent amb l'acomiadament laboral que ha patit i efectuat per l'empresa querellant». Ho fa, assenyala el tribunal, exposant la situació «tal com ella la va viure i percebre».

«El conseqüent disgust o enuig per la situació viscuda amb l'acomiadament i el seu comentari a Facebook s'emmarquen dins l'àmbit de la crítica legítima en el normal funcionament d'una societat democràtica, emparada en l'exercici de la llibertat d'expressió reconeguda constitucionalment a qualsevol ciutadà», argumenta la sentència que determina que no són injúries, sinó «una crítica o una queixa d'una situació perniciosa».

«No m'ho podia creure»

La dona que va rebre la demanda va assegurar a aquest diari que «em van fer fora perquè vaig agafar la baixa», i que durant el temps que va treballar per l'empresa va haver «d'aguantar unes condicions de treball molt dolentes».

Abans d'emprendre la via judicial, l'empresa li va proposar que fes una disculpa pública, però ella s'hi va negar. «No em podia creure que m'estigués passant això, però vaig dir que no pensava fer-ho. No he fet res mal fet, vaig expressar la meva opinió i no crec que hagi de demanar perdó per tenir les meves idees».