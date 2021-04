CaixaBank planteja rebaixar en 500 els 8.291 treballadors acomiadats

La direcció de CaixaBank ha ofert als sindicats rebaixar en 500 els 8.291 acomiadaments plantejats a l'inici de les negociacions i recol·locar-los dins de la mateixa CaixaBank o en filials o participades del mateix grup. Així ho van confirmar fonts tant de l'empresa com sindicals, que afegeixen que la direcció, tal com els obliga la llei, traslladarà als treballadors altre pla de recol·locacions en la pròxima reunió, aquest pensat per a reinserir als possibles afectats en empreses fora del grup. L'entitat bancària també s'ha reafirmat en el seu plantejament de limitar al 50% les sortides de personal de més de 50 anys.

Les negociacions per tancar la reestructuració de la nova entitat bancària després de la fusió entre CaixaBank i Bankia van celebrar ahir al matí la seva tercera reunió. En aquesta l'empresa va traslladar als sindicats dues propostes per minimitzar els 8.291 acomiadaments posats inicialment sobre la taula, en el segon ERO amb més afectació de la història recent d'Espanya (després del de Seat el 1993).

Aquestes dues vies són plans de recol·locació, tant interns com externs; segons han explicat fonts sindicals.

Sobre el primer, la xifra que inicialment va posar damunt de la taula l'empresa va ser de 500 treballadors, a reubicar dins de les filials i participades del grup, cos que deixarà el volum d'afectats en 7.791 possibles acomiadaments. Segons va detallar la companyia en un comunicat, «la major part d'aquests 500 treballadors aniran destinats a CaixaBank Tech, la filial tecnològica que gestiona la infraestructura d'IT de l'entitat i desenvolupa projectes relacionats amb la transformació digital».

L'oferta de BBVA

Igual que CaixaBank, la direcció de BBVA ha ofert als sindicats recol·locar el 100% dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que està previst que afecti 3.798 persones. En aquest cas, el banc destaca com a fet diferencial que es tracta de contractes indefinits o d'autoocupació, segons l'acord al qual han arribat amb Randstad, però sense rebaixar de moment el nombre d'afectats anunciats inicialment com ha fet el seu competidor.

La proposta es va posar sobre la taula en el transcurs de la tercera reunió del procés de negociació de l'ERO previst. La companyia assegura que amb aquesta iniciativa vol mantenir «l'actitud dialogant».