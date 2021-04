El fons d'inversió Azora compra l'Arenas Resort Giverola de Tossa

El grup d'inversió Azora ha comprat el complex turístic l'Arenas Resort Giverola de Tossa de Mar, propietat de la cadena hotelera suïssa Arenas Resorts. Azora, gestora de capital espanyola especialitzada en carteres residencials per a tercers, ha anunciat que invertirà 40 milions d'euros al complex per reformar-lo i ampliar-lo. El ressort estarà gestionat per la cadena hotelera gironina Med Playa, que manté així la seva relació amb la companyia suïssa.

Azora ha efectuat la compra a través del fons Azora European Hotel and Lodging, F.C.R. i és la primera operació del grup després de tancar el seu fons l'estiu passat amb una suma de 680 milions d'euros.

L'objectiu dels nous amos del ressort és convertir les seves 35 hectàrees de superfície davant a primera línia de costa en un complex de luxe que ofereixi un destí de vacances «de natura i esport».

Ara el ressort, enclavat entre cala Pola i cala Giverola, compta amb 35 hectàrees de superfície que inclouen 213 apartaments, un glàmping (càmping de luxe), cinc bars i restaurants, instal·lacions esportives, piscines, un spa i una gran zona d'aparcament. Amb la reforma Azora preveu que hi hagi 125 bungalous, 62 tendes de campanya de luxe i 126 places per a caravanes. A l'hotel la firma planeja portar a terme un pla de reforma molt ambiciós que pretén pujar l'hotel de categoria i aconseguir una qualificació de quatre estrelles. La reformarà es farà en dues fases, la primera de les quals està previst que comenci el novembre de 2021, quan acabi aquesta temporada.

La reforma també inclourà «canvis comercials i operatius per millorar l'experiència del client», com ara la reparació del camí de ronda que travessa el complex. Segons explica la sòcia sènior i directora de l'àrea hotelera a Azora, Mónica Garay, « el nostre objectiu és incrementar els ingressos operatius al ressort per oferir rendiments atractius als nostres inversors". En aquest sentit, el grup considera que «hi ha potencial per crear valor i millorar el rendiment de l'actiu»,. que es va construir originalment el 1988.

Nova col·laboració

Els nous amos han cedit la gestió operativa del ressort a la cadena hotelera gironina Med Playa, un dels operadors hotelers més grans d'Espanya. No és la primera vegada que treballen plegats.

El 2019 Med Playa va vendre set hotels de Benidorm i Costa del Sol a Azora, però en va conservar la gestió. La firma suïssa, al seu torn, es va encarregar de la reforma (va destinar-hi 30 milions d'euros) i reposició en hotels de quatre estrelles, una operació que ara preveuen repetir a l'Arenas Resort Giverola. Fundada el 1967 a la Costa Brava, l'expansió de Med Playa va començar per Benidorm i va continuar per la Costa del Sol, Salou i el Maresme, amb la compra d'hotels ja construïts, entre ells l'històric Hotel Pez Espada de Torremolinos (Màlaga).

Azora gestiona en l'actualitat una de les principals carteres de residencial de lloguer a Espanya, amb més de 14.000 habitatges, i ha creat la major cartera d'hotels a Espanya en règim de gestió i lloguer amb més de 13.000 habitacions distribuïdes en 46 hotels, adquirida per Blackstone a través de l'oferta pública d'adquisició d'Hispania (juliol de 2018).

Amb un primer tancament de 680 milions d'euros i un límit màxim de 750 milions d'euros, el Fons té una capacitat total de més de 1.500 milions d'euros per invertir en oportunitats d'hotels d'oci a tot Europa, tot i que s'espera que una part significativa de la cartera se situï a Espanya.