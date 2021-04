PIMEC: «La participació als fons de la UE ha de ser real»

El president de PIMEC, Antoni Cañete, va reclamar ahir una participació «real» de les petites i mitjanes empreses als fons europeus, «i no per justificar l'expedient». En una roda de premsa posterior a l'Assemblea General de la patronal, Cañete va advertir de les dificultats d'aquestes companyies per accedir a la presentació de projectes i va reclamar «informació i acompanyament» per part de les administracions. En la clausura de l'Assemblea General, el conseller d'Empresa i Coneixement en funcions, Ramon Tremosa, va demanar a PIMEC tenir un «paper de lideratge» en els fons Next Generation i fer un «front comú» per «no malgastar» els recursos europeus.

El conseller d'Empresa i Coneixement va reclamar a la patronal «ser proactius» per tal que els recursos arribin a les petites i mitjanes i que serveixin per guanyar nous sectors d'activitat.