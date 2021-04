Volta preveu fabricar els camions elèctrics l'any que ve

El fabricant suec de camions elèctrics Volta, una de les empreses interessades a instal·lar-se a la planta de Nissan a la Zona Franca, preveu produir les primeres 500 unitats del model Zero a partir del mes de desembre de 2022. Una de les empreses interessades a incorporar aquests camions a la seva flota i aliat de Volta, la logística DB Schenker, confia que es produeixi a la planta de Nissan. «Seria una gran notícia que el Volta Zero es fabriqués a Barcelona», ha destacat el CEO de Schenker Iberia, Juan Carlos Moro, en la presentació del vehicle als magatzems de la logística a la Zona Franca. Schenker treballa amb Volta per ser dels primers a incorporar el Zero a la seva flota i fer més sostenible el repartiment a les ciutats. En l'acte de presentació del vehicle, Juan Carlos Moro, CEO de DB Schenker Iberia, va destacar que la companyia ha fet una ferma aposta per la sostenibilitat amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions de CO2 el 2030.