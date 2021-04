Bizum limitarà de 150 a 60 el màxim d'enviaments de diners mensuals

Bizum, el servei de pagaments de mòbil a mòbil que s'ha popularitzat durant la pandèmia, anuncia canvis: a partir del 15 de juny aquesta plataforma que té ja més de 15 milions d'usuaris limitarà a 60 les transaccions al mes per als particulars. Ara se'n poden fer 150. A més, aquest límit pot anar a més, ja que cada banc podrà establir una xifra inferior, per la qual cosa la reducció podria ser de més de tres vegades respecte a la xifra actual. El motiu per fer aquest canvi és per política de seguretat, segons va afirmar Bizum.

Entre els límits per a les operacions, encara que cada entitat pot establir els seus topalls, després del canvi es mantindrà l'import mínim de l'operació de 0,50 euros, amb un màxim de 1.000 euros. L'import màxim de cobraments per un usuari no podrà superar els 2.000 euros diaris.

Bizum va néixer com una iniciativa de diversos bancs espanyols com CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell i Bankia, entre d'altres, que es van associar per avançar-se a la més que previsible entrada d'altres operadors com «fintech» i tecnològiques àvids de menjar-se una bona porció del pastís del mercat de pagament per mòbil. Cada vegada s'hi han anat sumant més bancs. Aquesta eina de pagament electrònic permet realitzar transferències, entre particulars i en comerços, sense necessitar el número de compte i que es materialitzen en segons. L'única cosa que fa falta és un «telèfon intel·ligent» i tenir instal·lada l'app del banc.