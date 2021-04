Desestimat el cessament cautelar de la campanya 'Una hamburguesa contamina més que el teu cotxe' d'Heura

El Jutjat del Mercantil número 12 de Barcelona ha desestimat les mesures cautelars prèvies a la interposició de demanda de les empreses Interporc i Provacuno --de la indústria càrnia-- per cessar la campanya 'Una hamburguesa contamina més que el teu cotxe' d'Heura.

Segons es recull en la resolució consultada aquest dijous per Europa Press, la magistrada ha sostingut que "no concorren" les condicions necessàries per a l'adopció del cessament cautelar de la campanya.

L'empresa podrà continuar la seva divulgació en resoldre's que "els missatges publicitaris d'Heura tenen base científica i estan extrets d'informes i estudis científics emesos per publicacions i organismes de reconegut prestigi".

Els cofundadors d'Heura, Bernat Añaños i Marc Coloma, veuen en la desestimació "un gran pas per a tots" i han assegurat que estan molt satisfets per contribuir, en les seves paraules, a la conscienciació i apoderament ciutadà, recull un comunicat.

"Hem de celebrar la decisió com una nova oportunitat d'obrir diàleg i construir un futur de l'alimentació sostenible del qual Espanya pot ser líder", han reflexionat.