Girona suma 6.000 aturats més i la taxa puja fins al 14,71%

Girona suma 6.000 aturats més durant el primer trimestre del 2021 i la taxa de desocupats puja fins al 14,71%. Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'impacte de la covid-19 i les restriccions per frenar els contagis s'han traduït en 15.600 aturats més en comparació amb el primer trimestre de l'any passat. A la demarcació, el nombre de persones sense feina ja és de 57.600. En paral·lel, entre gener i març la pandèmia ha destruït 1.300 llocs de treball més a la demarcació i ja se n'han perdut 14.000 al llarg del darrer any. El sector més damnificat és el de serveis. Per contra, la indústria remunta. És l'únic sector que creix en ocupació, amb 500 contractes nous al primer trimestre.