La Cambra reconeix la trajectòria històrica de deu empreses gironines

La Cambra de Comerç de Girona celebrarà a partir d'avui la cerimònia d'entrega dels Guardons als Establiments Històrics de la província corresponents al 2020. Com que l'any passat no es van poder celebrar per la pandèmia, aquest any la institució ha decidit atorgar els guardons in situ amb una ronda de visites a les empreses premiades.

El tret de sortida serà avui amb l´entrega de la placa i el diploma a l'empresa Horpisa d'Olot, pioners en la producció de formigó i presents als fonaments de molts equipaments de la Garrotxa. Serà un acte breu, amb presència del president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, que entregarà els guardons en mà després que l'any passat no es pogués fer de manera presencial. Fàbrega també dirigirà unes paraules a la persona que reculli el guardó (l'expresident de la Cambra, Domènec Espadalé). També prendran la paraula els representants municipals.

La resta d'empreses que rebran el guardó són Carnisseria Victòria de Roses, en actiu des del 1970; l'hotel Acapulco de Lloret de Mar i l'hotel La Coma de Setcases, oberts des del 1970 i 1966 respectivament. Entre els guardonats també hi ha el Girona Futbol Club, institució futbolística vigent des del 1930; la distribuïdora alimentària GM Food de Vilamalla, fundada el 1925.

Cinc companyies del 1920

I també cinc empreses reconegudes de la província que van iniciar les seves activitats respectives el mateix any, el 1920: Cafès Cornellà de Fornells, la càrnia Grup Batallé de Girona, Aspen-Magatzems Isern de Puigcerdà, i Teisa de Girona.