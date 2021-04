El comerç de Girona superarà la pandèmia més aviat que el d'altres grans ciutats

Un estudi conclou que el comerç del centre de Girona superarà la pandèmia més aviat que el d'altres grans ciutats perquè té més capacitat d'atracció. El document, que ha servit de base per actualitzar el Pla Sectorial de Comerç, analitza l'impacte de la covid-19 però encara no en fa una foto fixa. Després que el confinament es traduís en el tancament de fins al 20% dels negocis, l'estudi recull que en l'últim mes i mig s'ha notat un canvi de tendència. Perquè hi ha locals buits de la Rambla i el Barri Vell que ja s'han tornat a llogar. Precisament, per revitalitzar la zona i atraure negocis, l'Ajuntament engega ara una campanya amb fotos de gran format en aparadors buits. Les imatges mostraran esdeveniments emblemàtics de la ciutat.

El Pla Sectorial del Comerç de Girona data del 2018, però l'esclat de la pandèmia ha obligat a actualitzar-lo. Per fixar quines accions cal emprendre per superar l'impacte de la covid-19, l'Ajuntament va encarregar a la consultoria RBD que fes un estudi. I aquest document és el que ha servit de base, precisament, per establir els eixos i prioritats que recull la nova versió del pla.

El director de la consultoria, Roger Gaspa, no ha amagat que el centre de Girona ha patit "molts tancaments de locals" (sobretot, durant la primera i segona onada). De fet, Gaspa ha concretat que el percentatge de negocis que han abaixat persiana se situa entre el 15% i el 20% (en la línia d'altres ciutats semblants).

Però segons recull l'estudi, Girona surt més ben posicionada que altres eixos comercials (com Barcelona, Granollers o Vic) a l'hora de superar els estralls de la pandèmia. I això, destaca Gaspa, perquè la capacitat d'atracció dels seus comerços és més alta; no només entre els residents a la ciutat, sinó també entre els qui viuen als municipis de la seva àrea d'influència.

"El comprador de Girona és molt fidel a la ciutat", ha subratllat el director d'RBD Consulting. I per exemplificar-lo, ha tret xifres. L'estudi, per exemple, recull que gairebé la meitat de la gent que compra a la ciutat –fins al 48%- hi fa també altres activitats (cosa que n'incrementa la capacitat d'atracció). O que la despesa mitjana per persona se situa en 49 euros.

A més, l'anàlisi també posa en relleu que més de sis de cada deu compradors que viuen fora de Girona escullen la ciutat per anar-hi a buscar aliments, aparells electrònics o productes d'equipament de la llar.



Canvi de tendència

L'estudi també destaca que el comerç de barri –el de proximitat- ha resistit molt millor l'impacte de la pandèmia que no pas el del centre o grans eixos comercials. Però en el cas de Girona, tant el director d'RBD com l'alcaldessa, Marta Madrenas, han explicat que ja s'ha començat a veure "un canvi de tendència". Perquè en el darrer mes i mig, locals de la Rambla i el Barri Vell que estaven tancats s'han tornat a llogar.

"A Girona, l'índex de regeneració d'aquest comerç és més alt que en d'altres ciutats", ha reiterat Gaspa. L'alcaldessa, que també ha volgut precisar que alguns tancaments eren de grans marques o botigues vinculades directament al turisme, ha explicat que, precisament, durant el darrer mes i mig, a la ciutat s'han donat d'alta 50 negocis. I per contra, només hi ha hagut 13 baixes.



Sense dades, encara

Tot i que l'estudi analitza l'impacte de la covid-19 damunt el comerç de Girona, encara no en fa una foto fixa. I de moment, doncs, ni l'Ajuntament ni RBD han donat dades sobre la xifra total de negocis que la pandèmia ha tancat a la ciutat.

Per justificar-ho, Roger Gaspa ha dit que encara caldrà esperar un parell o tres de mesos més. Entre d'altres, per veure què passa amb la restauració, amb les ajudes directes que han d'arribar des de l'Estat o amb els lloguers. "Les conseqüències finals de la pandèmia les veurem a l'estiu", ha dit Gaspa, en referència a aquells negocis que estan a la corda fluixa (sense amagar que ara, "el principal problema" és la restauració).



Campanya als aparadors

Partint d'aquest estudi, el Pla Sectorial de Comerç de Girona –que ara s'ha actualitzat- proposa diferents accions per accelerar la recuperació de l'activitat i avançar cap a un canvi de model. Entre d'altres, impulsant la digitalització, la responsabilitat social i avançant cap a noves maneres d'atraure i fidelitzar compradors (per exemple, aprofitant les recomanacions de familiars i el boca-orella).

El pla proposa fins a 45 mesures i actuacions, que s'aniran estudiant i desenvolupant. De totes aquestes, l'Ajuntament ja n'ha donat a conèixer la primera. S'enfoca a la zona de la Rambla-Argenteria-Ballesteries i té com a objectiu revitalitzar els aparadors buits i atraure inversors perquè hi obrin negocis.

Segons ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, allò que es farà és posar fotos de gran format als aparadors buits. A les imatges, s'hi veuran grans esdeveniments a la ciutat (com el Temps de Flors, les Fires o les Festes de Primavera). La campanya, batejada amb el lema 'El millor local per al teu negoci' vol tornar "a donar vida" a la zona, ha precisat Plana, i impulsar que es tornin a reobrir els locals.

Per acabar, l'alcaldessa de Girona ha volgut subratllar que l'equip de govern està "absolutament compromès" amb el sector comercial de la ciutat, com a "motor imprescindible" de la seva economia. Madrenas també ha posat en relleu que la ciutat necessita també el turisme. Però no aquell "massificat", sinó anar a buscar perfils concrets (com el vinculat a la natura o a l'esport). Segons recull l'estudi, de fet, cada turista es gasta de mitjana 179 euros per dia a la ciutat (dels quals, 114 són a botigues i la resta, en bars i restaurants).