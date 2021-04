La demarcació de Girona suma 6.000 aturats més el primer trimestre de 2021

El primer trimestre de 2021 ha deixat 6.000 persones més a l'atur que l'anterior a les comarques gironines. Aquesta és l'última dada de l'Enquesta de Població Activa de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponent als primers tres mesos de l'any, una època de pandèmia en la qual l'atur segueix enfilant-se i l'ocupació segueix baixant a les comarques gironines a pesar dels bons números de l'últim mes.

Actualment a la província hi ha 57.600 persones a les llistes del SEPE, una taxa del 14,57%, gairebé dos punts més que el 12,90% d'atur que hi ha al conjunt de Catalunya. La desocupació va en augment al mateix temps que cau l'ocupació. Entre gener i juny s'han comptabilitzat 1.300 ocupats de menys, una xifra que se suma als 14.000 ocupats que ha perdut la província des que va esclatar la pandèmia el març passat.

Segons les dades de l'INE, actualment hi ha a Girona 334.200 persones amb feina, una xifra menor a la de fa un any però encara molt superior a la baixa ocupació que hi va haver en els pitjors moments de la crisi. Per exemple, el 2014 el nombre de persones que estaven treballant a la província era de 289.700, 45.000 menys que en l'actualitat.

El sector que s'emporta la pitjor part és el dels serveis, amb una pèrdua de 10.000 ocupats (de 245.000 a 235.000). L'agricultura també perd gairebé la meitat dels treballadors, (de 8.400 a 4.500). La construcció perd 2.000 empleats (de 26.000 a 24.000) i la indústria és l'únic sector a l'alça, amb una suma de 2.000 nous treballadors en el darrer any (de 67.900 a 70.100).



Creació d'ocupació

El conjunt de Catalunya va aconseguir crear ocupació durant el primer trimestre i va sumar un saldo positiu de 33.300 persones més en actiu, fins als 3,37 milions d'ocupats. El mercat laboral català, aclimatat des d'abans de la tercera onada a restriccions més severes que la resta de l'Estat, va reduir també el seu atur en 38.200 persones, fins a una taxa de desocupació del 12,9% i 499.700 aturats. El conseller de Treball, Chakir El Homrani, va qualificar de positives les dades i va considerar que aquests «mostren un canvi de tendència que fa falta consolidar», segons va declarar en roda de premsa. Espanya es va endinsar a la quarta onada amb una taxa d'atur estancada en el 15,98%, després que els confinaments i l'enduriment de les restriccions prèvies a Setmana Santa tallessin la recuperació de l'ocupació iniciada la primavera passada.

Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre, publicades ahir, revelen que aquest obligat pas enrere entre gener i març per l'escalada de contagis va destruir 137.500 ocupacions, en comparació al tancament del 2020, i va deixar la pitjor arrencada d'any en l'últim lustre. I més enllà de la gestió diària de la pandèmia, la crisi econòmica que deixa després de si supera l'any i revela dures seqüeles: el nombre de llars on tots els seus membres estan en atur segueix a l'alça i aconsegueix els 1,2 milions.

«Més que abans de la crisi»

La patronal Foment del Treball va assegurar ahir que si bé hi ha hagut un augment de l'ocupació en el primer trimestre, les xifres interanuals mostren una destrucció de llocs de feina «superior a la dels anys anteriors precrisi». Per la seva banda, Pimec va celebrar amb «molta cautela» les dades de l'EPA i va alertar que no hi ha una «recuperació clara» en dades interanuals.

La Cambra de Comerç de Barcelona va valorar positivament les xifres i va destacar el millor comportament a Catalunya respecte a l'Estat. I el president del Govern, Pedro Sánchez, va dir sobre les dades que «quan la vacunació avança ràpidament, la recuperació avança encara més ràpid».