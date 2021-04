Mobilització de les netejadores dels centres sanitaris gironins

Desenes de netejadores dels hospitals i centres sanitaris gironins s'han mobilitzat aquest divendres en el marc de la jornada de vaga convocada a tot Catalunya. Els sindicats CCOO i UGT han convocat una aturada d'una hora per torn laboral, acompanyada de concentracions davant dels centres de treball, per criticar que el Govern "discrimina" aquestes plantilles. Els sindicats lamenten que es deixés fora les netejadores de la gratificació extraordinària per sobreesforç durant la primera onada de la pandèmia, i que tampoc se les consideri personal d'alt risc. I que, per tant, si agafen la covid-19, se'ls computi com a malaltia comuna (i no professional). A Girona, la jornada ha acabat amb una concentració davant la Delegació del Govern.

Concentracions davant l'hospital Josep Trueta, el Santa Caterina de Salt, el Comarcal de Blanes, la Clínica Girona... I també davant les portes dels CAP i sociosanitaris de la demarcació. Les treballadores de la neteja dels centres sanitaris gironins han tornat a sortir al carrer aquest divendres per denunciar que se les discrimina.

Els sindicats CCOO i UGT han convocat una vaga (amb aturades d'una hora per torn de treball) i concentracions a les portes dels hospitals, CAP i sociosanitaris. La protesta s'ha convocat arreu de Catalunya.



'No som invisibles'

A les comarques gironines, durant les concentracions, les netejadores han exhibit cartells amb lemes com 'No som invisibles', 'També patim riscos' o 'No som immunes!'. Els sindicats recorden que aquesta nova "jornada de lluita" és "un crit de dignitat" del col·lectiu "contra la discriminació que pateixen" arran de la pandèmia.

CCOO i la UGT critiquen que el Govern deixés fora les netejadores de la gratificació extraordinària per sobrecàrrega de feina que va donar al personal sanitari durant la primera onada de la covid-19. A més, també reivindiquen que es consideri el col·lectiu com a personal d'alt risc, com ja passa "amb la resta dels qui treballen en centres sanitaris i de cures".

"A les treballadores de la neteja se les considera de baix risc i, per tant, si agafen la covid-19, se'ls computa com a malaltia comuna", critiquen els sindicats. I això, malgrat que "comparteixen els mateixos espais" amb la resta de sanitaris.

A Girona, la jornada de lluita ha acabat aquesta tarda amb una concentració davant la Delegació del Govern. "Esperem que l'administració reculli les nostres reivindicacions, i que les treballadores del sector de la neteja tinguin la seva gratificació i que se'ls reconegui la covid-19 com a malaltia professional", conclouen els sindicats.