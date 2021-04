Peralada i Riudarenes, els municipis amb la renda per habitant més alta de Catalunya

L'Institut d'Estadística de Catalunya acaba de fer pública la renda familiar bruta disponible per habitant corresponent a l'any 2018 (l'última dada disponible). Dos muncipis gironins encapçalen el rànquing de renda per habitant més elevada de Catalunya: Peralada (30.900 euros) i Riudarenes (30.500 euros). A l'extrem contrari hi trobem Salt (12.100 euros) i Lloret de Mar (11.900 euros), que se situen entre els 7 municipis que presenten una renda per habitant un 30% inferior a la mitjana catalana. L'estadística només té en compte els municipis de més de mil habitants.

La renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.

En aquest mapa interactiu pots consultar les dades de renda disponible bruta per habitant en els municipis gironins de més de mil habitants.

Aquests són els municipis catalans amb major renda bruta disponible per càpita



Peralada 30.900 Riudarenes 30.500 Sant Just Desvern 29.600 Alella 27.400 Sant Cugat del Vallès 24.800 Cabrils 24.700 Teià 24.700 Tiana 23.600 l'Ametlla del Vallès 23.200 Vallromanes 23.000 Sant Vicenç de Montalt 22.900 Cabrera de Mar 22.800 Sant Quirze del Vallès 22.700 Premià de Dalt 22.000 Sitges 21.800 Begues 21.700 Caldes d'Estrac 21.600 Sant Andreu de Llavaneres 21.600 Sant Vicenç de Torelló 21.600 Barcelona 21.500 Sant Fruitós de Bages 21.500 Castelldefels 21.200 Collbató 20.900 Esplugues de Llobregat 20.900 Gurb 20.900 Vilassar de Dalt 20.900 Fornells de la Selva 20.700 Vilanova del Vallès 20.700 Vilassar de Mar 20.600 El Bruc 20.400

La Cerdanya, la comarca catalana on més creix la renda per habitant

La renda per habitant a Catalunya era de 17.600 euros el 2018, xifra que suposa un creixement del 2,1% en relació amb l'any anterior. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), pràcticament totes les comarques han incrementat la renda per habitant, encapçalades per la Cerdanya (6,6%), el Solsonès (6,2%), l'Aran (5,8%) i el Montsià (5,7%). A l'altre extrem, el Ripollès i l'Alta Ribagorça són les úniques comarques que han disminuït de renda, del -0,7% i del -1,1%, respectivament.