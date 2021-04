Seat treballarà a l'agost per recuperar producció

Davant l'»estabilització» de la problemàtica amb el subministrament de xips, Seat ha apostat per retirar l'ERTO i començar a planificar com recuperar la producció perduda, de 24.000 unitats aproximadament. Per aquest motiu, els empleats aniran a treballar els dissabtes i diumenges del mes de juny i s'obrirà la fàbrica durant el mes d'agost.