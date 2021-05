Anticipació i bon treball al sector

El passat dia 19 llegia una nota de Interporc que deia: «L'experiència del sector porcí en benestar animal li ha permès anticipar-se a les exigències d'administracions i dels consumidors». Coneixent el sector i com estan treballant m'ha portat a pensar que no exageren. I és que el treball que «porten realitzant des de fa anys els professionals del porcí de capa blanca espanyol en matèria de benestar animal és important», afirmava el director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc). Aquest treball realitzat pel sector en matèria de benestar animal, que ha convertit el nostre país en referent mundial, també ha contribuït a donar un impuls a l'agenda política i social en aquesta matèria, el que evidencia el fet que a la Unió Europea estiguin sobre la taula etiquetats de benestar animal que milloren i amplien les exigències normatives actuals. No hi ha dubte que els professionals de sector porcí han estat els primers a entendre el benestar animal com una inversió i no com una amenaça o cost afegit. No en va, «la major qualitat de vida dels animals es tradueix en una major qualitat dels productes que arriben a al consumidor», afirmava el director. Al costat del benestar animal, cal assenyalar altres de les prioritats del sector porcí de cara als propers 5 anys, com seguir incrementant mesures i tècniques que permetin minimitzar l'impacte mediambiental de l'activitat porcina; la bioseguretat, com a eina principal per fer front a crisis sanitàries; la potenciació i optimització de la digitalització sectorial; o la contribució del sector a la supressió de la bretxa de gènere.