La Fabrica exporta el seu model de cafeteria i ciclisme arreu d'Europa

The Service Course, l'empresa creada a Girona propietària de les cafeteries La Fabrica i Espresso Mafia, ha començat a exportar a l'estranger el model que l'ha permès prosperar a la capital de la província. Fundada per l'exciclista professional canadenc Christian Meier i la seva dona Amber, The Service Course és a la vegada restauració, venda de bicicletes personalitzades (amb una botiga al carrer Nord de Girona) i servei d'acompanyament a tots aquells amants del ciclisme que volen passar una temporada a la ciutat dels quatre rius.

L'expansió va començar el 2019 amb obertures d'establiments a Oslo i Wimslow (Regne Unit), i ha agafat embranzida en plena pandèmia amb l'obertura al març d'un nou local a Niça. La filosofia és la mateixa que a Girona: Posar en aquestes ciutats una botiga amb taller mecànic, rentat de bicicletes, recanvi de peces i lloguer i compra de bicicletes a mida; una cafeteria amb una carta similar de menjar i beguda que La Fabrica i un servei personalitzat als ciclistes que s'hi vulguin acostar, que inclou la planificació de rutes, la cerca d'allotjaments i l'organització d'esdeveniments relacionats amb el món dels pedals.

Meier explica que han triat Oslo, Wimslow i Niça per la mateixa raó per la qual al seu moment van triar Girona. «Són zones amb un gran potencial. Indrets que potser no són de primera línia, però que tenen un entorn molt favorable per la pràctica del ciclisme; a més, són llocs on ningú ofereix el tipus de servei que nosaltres oferim».

Diamants en brut

A Niça, per exemple, s'hi han instal·lat perquè, com a Girona, és una ciutat que té a tocar la costa i l'alta muntanya i no té una cafeteria que serveixi cafès dobles d'importació amb llet fresca. Tampoc una cultura ciclista estesa ni una base on els amants d'aquest esport poden deixar-s'hi caure per comentar la jugada. A Oslo i a Wimslow hi passa una cosa similar, salvant les distàncies culturals i climatològiques. «Als voltants de la capital de Noruega hi ha molts turons i uns dels millors camins de gravel (superfície de grava, sense esfaltar) del món, i és força desconegut», assegura.

És aquesta descoberta de diamants en brut una de les claus de l'èxit de The Service Course. Els Meier tenen altres àrees d'expansió al cap, com per exemple a Itàlia, tot i que allà els paladars cafeters són exigents i és possible que hagin de reajustar el seu model. I també altres idees que prefereixen mantenir en secret. Tot i això, mantenen una aposta ferma per Girona, la ciutat on el Meier ciclista va decidir establir-s'hi per deixar enrere el seu passat com a corredor del Tour de França i altres grans competicions. «Girona seguirà sent el centre d'operacions. És un dels pocs llocs del món que ho té tot per als amants de la bicicleta. No se si la gent d'aquí és conscient del que tenen, però saben apreciar allò que és bo, tenen bon gust».

L'impacte de la Covid-19

La pandèmia ha impactat en dues de les tres potes del seu negoci. La Fabrica va obrir el març després d'estar des d'octubre tancat i el seu personal, en ERTO. Espresso Mafia sí que va obrir amb les darreres restriccions, però només feia comandes per emportar. Tampoc han fet sortides grupals en bicicleta i l'assessorament a visitants s'ha cancel·lat. Tanmateix, la tercera pota, la de la venda de bicicletes personalitzades, s'ha vist reforçada. Un increment en aquest camp ha compensat les pèrdues als restaurants.