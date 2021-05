«A Girona la reforma laboral ens ha afectat molt, s'ha de derogar»

CCOO encara el segon Primer de Maig en pandèmia amb una concentració conjunta i »estàtica» a la plaça del Vi de Girona avui a les 12 del migdia. La secretària general del sindicat a les comarques gironines, Belén López, reconeix que aquest és segurament «el Primer de Maig més difícil dels últims anys», una diada marcada per les restriccions que culmina «una dècada de traca i mocador» que va començar amb l'anterior crisi econòmica i que es tanca amb un altre daltabaix econòmic, aquest cop provocat per la COVID.

«La nostra idea és tornar a treure les reivindicacions al carrer; els interessos de la classe treballadora han d'anar al centre de la política», assegura López, que considera que una de les mesures més urgents és «derogar la reforma laboral» i fer-ho abans que es reprengui l'activitat econòmica.

«Sinó, ens podem trobar amb més EROs, amb acomiadaments i amb un espiral de salaris a la baixa. Ara és molt fàcil negociar convenis a la baixa, i amb la reforma laboral és una temptació molt gran». En aquest sentit, assegura que «a Girona, pel model productiu que té, aquesta reforma laboral ens ha afectat molt», ja que ha generat una elevada temporalitat. «Ens afecta molt sobretot també el tema de les subcontractacions en l'àmbit de l'hostaleria i les externalitzacions de serveis des d'aquesta reforma».

La dirigent de CCOO a la província també exigeix que la reforma de les pensions s'acordi amb els agents socials, i que es negocii en base a la del 2011 i no a la del 2013, que és la que va idear el PP.

«A Catalunya demane que hi hagi un Govern, i que aquest tiri endavant uns pressupostos socials. Considerem imprescindible que l'executiu es posi les piles i que els fons d'Europa tinguin un impacte real en l'ocupació. Es van presentar 25 projectes estrella, però en cap d'ells es mesurava l'impacte en ocupació».

Més problemàtiques

López assegura que la pandèmia ha afegit problemàtiques a les que ja hi havia abans de la seva irrupció. «Ho veiem en l'assessorament sindical que portem a terme, veiem les dificultats que hi ha. La pandèmia ha generat molta més incertesa a la classe treballadora». En aquesta línia, apunta sobretot a col·lectius «feminitzats i precaris» com els de les cuidadores, les treballadores de la neteja o de les residències, «que han estat les que han aguantat aquesta crisi. És hora de reconèixer la vàlua del seu treball, i això s'ha de fer amb reconeixement». La líder del sindicat va subratllar que en l'anterior crisi hi van haver «moltes retallades econòmiques i de drets per salvar la banca, i ara com ens ho paguen? Amb EROs als principals bancs. Estan utilitzant les mateixes receptes de sempre», sentencia López.