Hipra creix amb la compra d'una nau al CIM la Selva

La companyia farmacèutica Hipra acaba d'adquirir les instal·lacions del Grup Logístic Vilarroya situades al CIM la Selva, un polígon de distribució de mercaderies situat al costat de l'aeroport de Girona, entre els termes municipals de Riudellots i Aiguaviva. La nau de Vilarroya permetrà incrementar la capacitat logística d'Hipra, que ja era propietària del magatzem situat en la parcel·la contigua en el mateix polígon.

Molt a prop del CIM la Selva, a Aiguaviva, la farmacèutica Hipra, amb seu a Amer, va adquirir 114.000 metres quadrats de sòl industrial al polígon de Can Garrofa d'Aiguaviva. Dos anys més tard, les obres avancen a bon ritme. L'anomenat Campus Hipra a Aiguaviva, que contempla l'ampliació de les seves actuals instal·lacions en un nou complex que acollirà diferents unitats productives i d'investigació, així com noves àrees de negoci. El projecte preveu un pla d'inversió de 472 milions d'euros fins al 2026 i la creació directa de 580 llocs de treball altament qualificats.

Hipra, especialitzada en salut animal, es troba en una fase clau de creixement, amb una aposta clara per entrar en el sector de la salut humana. Actualment està desenvolupant la seva pròpia vacuna contra la Covid-19, els assajos clínics de la qual s'iniciaran al juny i s'espera que culminin amb èxit per iniciar la producció l'octubre d'aquest mateix any, amb l'objectiu de posar en marxa la seva comercialització a finals del 2021, subjecte a l'obtenció de les autoritzacions oportunes.

El projecte compta amb el suport de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), així com dels Ministeris de Sanitat, Indústria i Ciència i Innovació. En aquests moments, Hipra també està portant a terme una línia d'investigació en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona per al desenvolupament d'una vacuna contra la Covid-19 basada en el mRNA del virus.

Hipra és el laboratori que més vacunes innovadores i tecnològiques ha llançat en els últims 10 anys, amb un total de 22 vacunes. L'empresa va tancar l'exercici 2020 amb una xifra de negoci de 319 milions d'euros i per a aquest 2021 preveu un creixement del 13,5% respecte de l'exercici anterior. En l'actualitat, la plantilla d'Hipra està formada per més de 2.000 persones.

La companyia dedica el 10% de la facturació anual a la investigació i desenvolupament de noves vacunes. Actualment té 39 filials i 11 centres de diagnòstic repartits per tot el món i comercialitza els seus productes a més de 100 països.