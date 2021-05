«Necessitem un pla de xoc per al turisme amb recursos del Govern»

UGT també serà a la plaça del Vi el Primer de Maig per commemorar la jornada dels treballadors i denunciar les mancances que la COVID ha fet evident. El secretari general del sindicat, Xavier Casas, explica que a les comarques gironines hi ha «una dependència molt forta de l'hostaleria, el turisme i el comerç», uns sectors que han quedat molt tocats per la pandèmia. «Estan tocats, però no els volem tocats i enfonsats. Necessitem un pla de xoc amb recursos per part del Govern, i que arribi ja». En aquest sentit, és conscient que la recuperació va aparellada a la vacunació «i ens interessa que vagi ràpid perquè aquest estiu sigui més normal que l'anterior».

Segons Casas, no només és necessari un pla de xoc turístic sinó que també «cal canviar un model on la bandera ha estat la precarietat laboral i on sectors com l'hostaleria i el comerç ho han patit de primera mà». En aquesta línia, aposta per reformar una llei del Turisme que actualment «és molt poc ambiciosa i està desfasada», i aposta més per uns canvis normatius que vagin en la línia dels que hi h hagut a les illes Balears o a les Canàries.

El líder d'UGT a la província també creu que és necessari diversificar el teixit industrial i atraure noves empreses que siguin innovadores i portin valor afegit. «Constatem que en algunes comarques com la Garrotxa o el Ripollès la indústria és molt depenent d'un monocultiu agroalimentari (en relació sobretot al sector carni). Han resistit bastant bé, però cal diversificar. No pot ser que l'economia de la Garrotxa depengui en un percentatge tant alt d'aquest sector industrial».

Externalització de serveis públics

Casas també denuncia l'externalització dels serveis públics, una pràctica «que ja veiem de fa molts anys». «Sembla que les administracions vulguin desentendre's d'executar directament els serveis públics. A mesura que van externalitzant, van degradant les condicions laborals». El secretari general d'UGT creu que és «indignant» que el servei públic que s'ofereix a la ciutadania com el social o el sanitari «arribi degradat».

«En els organismes que depenen de l'Estat hi ha una ràtio indigna de funcionaris per habitant, de manca de respecte cap al que ha de ser un servei públic. Ho hem vist per exemple al SEPE amb la gestió dels ERTOs».

Casas recorda que UGT porta des de la crisi anterior alertant de la gravetat dels atacs cap als sistemes educatiu, social, sanitari i la resta dels que conformen l'estat del benestar. «S'ha vist clarament en aquesta crisi de la COVID. L'economia no ha pogut obrir perquè no hi havia llits d'UCI o les plantes estaven col·lapsades».