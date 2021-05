Saba nova en les nissagues de l'Ibex

Primogènits, en la trentena, amb una formació acadèmica excel·lent i forjats laboralment fora de casa abans d'incorporar-se a la gran empresa controlada per la família. Són els joves cadells de les sagues que piloten grups cotitzats en borsa, que encara no succeiran els seus progenitors però que ja estan en la línia de sortida i es disposen a conviure amb ells fins al moment del relleu.

Més d'una desena de famílies espanyoles posseeix participacions significatives en empreses de l'Ibex 35, l'índex que agrupa les companyies més grans de la borsa espanyola, o en el Mercat Continu. Els seus paquets accionarials són heretats, en la seva major part, o resultat de rellevants operacions corporatives. En casos esporàdics també procedeixen de negocis posats en marxa des de zero que avui són gegants en els seus sectors.

L'aristocràcia de l'Ibex inclou així cognoms com Ortega (Inditex), Botín (Santander), Entrecanales (Acciona), Del Pino (Ferrovial), March (Corporación Financiera Alba), Gut Revoredo (Prosegur), Koplowitz (Omega Capital), Grífols , Serra Farré (Catalana Occidente), Escarrer (Meliá) o Hernández Callejas (Ebro Foods), entre d'altres.

Un dels últims hereus que ha fet un pas endavant ha estat José Entrecanales Carrión, que des del març passat és responsable d'estratègia i desenvolupament corporatiu de la filial d'energia d'Acciona, el grup de serveis i construcció que presideix el seu pare, José Manuel Entrecanales Domecq.

Entrecanales Carrión és el més gran dels quatre fills del matrimoni format pel president d'Acciona i la fotògrafa Maria Carrión. Nascut fa 30 anys i parella de la consultora i filla de Bertín Osborne Claudia Osborne, es va educar a Anglaterra (en l'exclusiu internat Eton College) per després llicenciar-se en Dret i Administració d'Empreses a la Universitat Pontifícia de Comillas i cursar un MBA a Harvard.

Va treballar al banc d'inversió Lazard i en el fons d'inversió d'energies renovables CPPIB abans d'incorporar-se a Acciona. Representa la quarta generació de la família d'empresaris, que va arrencar el 1931 de la mà del seu besavi José Entrecanales Ibarra, fundador del grup.

Entrecanales s'uneix així a altres cadells com Ignacio Sánchez-Galán García-Tabernero, fill del president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que treballa en l'àrea de compres i assegurances del grup energètic. Més amunt en l'organigrama de l'empresa familiar es troben hereus com Fabio Manrique Sabatel, fill del president de Sacyr, Manuel Manrique. El seu plançó és director general d'Aigua, Residus i Energia de Sacyr Concesiones.

També, Víctor Grifols Deu (conseller delegat de Grifols i fill de Víctor Grifols Roura), Christian Gut Revoredo (conseller delegat de Prosegur i fill d'Helena Revoredo) i Hugo Serra Calderón (vicepresident de Catalana Occidente i fill de José María Serra Farré).

Els hereus d'aquestes grans sagues solen ser deutors de la cultura dels seus progenitors treballant amb ells en les fundacions corporatives que constitueixen per exercir la seva responsabilitat social corporativa. És el cas, per exemple, de Rafael del Pino Fernández-Fontecha, el fill gran del president de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo Sotelo. Percebut ja com el successor clar del seu pare, de moment és un dels patrons de la Fundació Rafael del Pino.

Com Entrecanales Carrión, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (Comillas). Format a la London School of Economics i a Yale, ha estat analista a Tècnicas Reunidas, N+1, Calyon i Goldman Sachs.

Josep Tàpies, professor d'IESE i director de la Càtedra d'Empresa Familiar de l'escola de negocis fins el 2020, beneeix l'estratègia que coincideixin dues generacions alhora a l'empresa abans que es produeixi el relleu definitiu. «Cal eliminar la paraula successió i parlar, en canvi, de continuïtat. També, de convivència a través del diàleg», va assenyalar.