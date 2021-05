La superfície de producció ecològica creix un 12% a Catalunya

La superfície certificada de producció ecològica va créixer 12% a Catalunya l'any 2020, el que suposa més de 256.000 hectàrees, el doble del que hi havia fa 6 anys. Segons va explicar la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, això suposa el 10% del total que hi ha a l'Estat i l'1% d'Europa. El conreu majoritari al país és la vinya, que ha pujat un 27,5% i suposa el 42% del total. En ramaderia ecològica s'han superat les 1.000 explotacions. Tot plegat és, segons Jordà, un reflex de la «sensibilització social» i d'un canvi d'hàbits creixent de la ciutadania per consumir aquests productes. I es que el 60% de la població catalana consumeix productes ecològics i un 34% ho fa de forma setmanal.

Més operadors

Malgrat el 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la covid-19, la superfície de producció ecològica a Catalunya ha augmentat, de la mateixa manera que també han crescut el nombre d'operadors ecològics. N'hi ha prop de 4.500, un 8,4% més que l'any anterior. El conreu majoritari és la vinya, representa un 42% del total d'aquest cultiu a Catalunya, i en ramaderia ecològica, s'han superat les 1.000 explotacions amb un increment d'un 23% dels caps de bestiar. Així mateix, ha pujat un 39% el volum d'arnes d'apicultura de producció ecològica. Segons va explicar la consellera Jordà en roda de premsa telemàtica des de la seu del Departament d'Agricultura, la indústria alimentària ecològica registra més de 2.4000 empreses, un 6,49% més que l'any passat, en els sectors de l'elaboració, la importació i la producció. L'any 2019, la producció ecològica va facturar per valor de 808 milions, un 16% més que l'any anterior.

La consellera també va posar de manifest que la Unió Europea (UE) ha assenyalat la necessitat d'assolir un «pacte verd» entre institucions i ciutadania per fomentar el consum d'aquests productes.