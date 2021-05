Els sindicats renyen els partits per la falta de Govern

el primer de maig a girona. 1 Concentració de CCOO i la UGT a la plaça del Vi de Girona, ahir, que va congregar més de 250 persones.

2 Un centenar d'assistents a la concentració de la Intersindical-CSC al Mercadal. F

L'1 de Maig va tornar a tenir un caràcter reivindicatiu a Girona tot i la pluja, i després que l'any passat no es pogués fer cap acte per l'arribada de la covid-19. La principal concentració, estàtica, va agrupar més de 250 persones a la plaça del Vi, convocada pels sindicats majoritaris de Comissions Obreres (CCOO) i la UGT. Sota el lema «El país està en deute amb la gent treballadora», enguany els sindicats van destacar que la crisi derivada de la pandèmia s'ha sustentat gràcies als treballadors, «sobretot dels sectors essencials», que són «precaris i feminitzats».

Els sindicats també van alertar que 1 de cada 4 catalans estan en risc d'exclusió social, i que hi ha 40.000 persones que, malgrat tenir feina, són pobres. A tot això, van reclamar de nou la derogació de la reforma laboral i la de les pensions. Ho subratllaven els secretaris generals de CCOO, Belén López, i d'UGT, Xavier Casas, a les comarques gironines. Ambdós van qualificar d'«irresponsable» la falta de govern a Catalunya, i així desbloquejar canvis, com la transició cap a un nou model turístic a la província. Amb tot, parlaven d'una «dècada de precarietat», en què s'ha anat «de crisi en crisi», deixant els joves en una situació de «temporalitat permanent».

A qui tampoc va frenar la pluja va ser a la Intersindical-CSC, que va reunir un centenar de persones al Mercadal. La secretària general de comarques gironines, Àngels Torrents, celebrava que la seva organització està en creixement, i demanava «formar part del repartiment dels fons europeus», a fi d'evitar que «se'n beneficiïn les empreses de l'Ibex-35», les energètiques i els bancs, i per sumar-hi la seva «visió de país», indicava. A la tarda, una altra manifestació, aquest cop de la Coordinadora 1 de Maig de Girona, va congregar desenes de persones a Can Ninetes.

A Catalunya, els sindicats van tornar a portar el Primer de Maig als carrers, després del parèntesi virtual de l'any passat forçat per les restriccions covid. Les centrals majoritàries a Catalunya, UGT i CCOO, es van mobilitzar ahir en una jornada amb especials tints polítics. Les ja tradicionals reivindicacions per derogar la reforma laboral o de pensions del PP es van barrejar amb les pressions a l'independentisme perquè cessi en les seves pugnes internes i formi Govern, després de més de dos mesos de les eleccions. I la campanya electoral madrilenya no va poder evitar colar-se als parlaments catalans, amb proclames antifeixistes i un alineament manifest de les centrals amb els partits d'esquerres.