El Govern estudiarà eliminar la reducció per tributació conjunta de l'IRPF

El Govern de coalició estudiarà eliminar de manera gradual la reducció fiscal per tributació conjunta dels matrimonis quan declaren l'IRPF, segons fonts de La Moncloa. En el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que l'executiu ha enviat a la Unió Europea recullen la seva intenció d'analitzar la possible supressió «gradual» d'aquest benefici en considerar que «genera un desincentiu a la participació laboral del segon perceptor de renda», que de manera habitual solen ser dones.

Segons va avançar El País, l'aliança de PSOE i Unides Podem proposa establir un règim transitori per caminar cap a l'eliminació de la reducció a la base imposable de l'IRPF per tributació conjunta que ascendeix, en el cas d'unitats familiars integrades per ambdós cònjuges, a 3.400 euros, i en les monoparentals, a 2.150 euros. No obstant això, fonts de l'executiu van explicar que aquestes no són les seves intencions, ja que, de moment, només es proposen estudiar mesures que permetin «evitar que aquesta reducció fiscal accentuï la bretxa de gènere existent en el mercat laboral».

El pla del Govern, segons indiquen des de La Moncloa, és «avaluar i analitzar l'eficàcia i eficiència dels incentius fiscals vigents». Referent a això, remeten a un estudi realitzat per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) en el qual s'esmentaven els inconvenients de la reducció per tributació conjunta i s'apostava per accelerar la seva gradual desaparició mitjançant l'establiment d'un règim transitori. L'Agència Tributària preveu rebre en la campanya de la renda del 2020 gairebé 3,5 milions de declaracions conjuntes, un 7,1% menys, una tendència a la baixa que es manté des de fa anys, ja que aquesta reducció s'aplica principalment en cas que un dels cònjuges no treballi.

Per tant, a l'executiu sostenen que s'ha creat un grup d'experts que ha d'emetre un informe el febrer de 2022 i serà llavors quan es plantegin «quines mesures fiscals són més adequades». A més, recalquen que «en cap cas aquesta possible reforma tributària ha de suposar un augment de la càrrega fiscal de les famílies».

Crítiques del PP

Diversos dirigents del PP van carregar contra la proposta. «Sánchez asfixia altra vegada classes mitjanes i famílies. Socialistes i comunistes seguiran gastant i la resta, pagant. Així suportem els espanyols amb el nostre sou les nòmines del seu macrogovern i assessors», va afirmar la portaveu al Congrés, Cuca Gamarra.