Hotels i comerços preparen demandes milionàries contra les asseguradores

Restaurants, comerços i hotels estan avançant en la reclamació a les seves respectives asseguradores d'indemnitzacions a compte de les pèrdues generades pel tancament dels seus negocis imposat pel confinament. Tots ells segueixen l'estela de la pizzeria Bella Napoli, a Girona, que al febrer va obtenir la primera sentència ferma de l'Audiència Provincial a favor d'una indemnització d'aquest tipus, per 6.000 euros. En la majoria dels nous casos, les quantitats reclamades no són gaire elevades però la suma de totes elles ja eleva la quantia total fins a alguns milions d'euros.

Després de la sentència de Girona, el xef Romain Fornell va demandar Generali per negar-se a una indemnització pel tancament obligat dels seus 14 establiments de restauració, entre els quals el Caelis, amb una estrella Michelin, a Barcelona. La demanda està pendent de fixació per a la vista oral, segons l'advocada Virginie Molinier, de M&B Advocats. Aquest despatx té gairebé una desena d'expedients.

A Alacant, l'advocat Cayetano Sánchez Butrón, soci director de Sánchez Butrón Advocats, ultima la presentació d'entre 30 i 40 demandes per un import que supera els 6 milions d'euros. En la majoria dels casos es demanden quantitats entre 10.000 i 15.000 euros, «però tinc algun expedient de 300.000 i de 400.000 euros», apunta l'advocat. Sobre la taula té uns 500 expedients més d'hotels i comerços, sobretot. Aquest despatx ha establert una aliança amb la patronal Hosbec per atendre els associats amb pòlisses d'assegurances susceptibles d'aquesta indemnització. També ha establert aliances amb l'Associació d'Hostalers de Madrid, amb la d'Alacant i amb la Unió Gremial de la Comunitat Valenciana, i n'ultima una altra amb l'associació de Màlaga.

Pizzeria Bella Napoli

Tot va començar el 3 de febrer d'enguany. L'Audiència Provincial de Girona va publicar una sentència ferma a favor de la pizzeria Bella Napoli. La pòlissa, de Segurcaixa Adeslas, incloïa cobertura per lucre cessant derivat de tancament d'establiment. Tot i això, el condicionat general excloïa els tancaments del negoci per decisió administrativa. El jutge va interpretar que aquesta «clàusula limitativa» ni formava part de les condicions particulars, ni havia estat sotmesa a la signatura de l'empresari, ni figurava en les condicions generals de forma ressaltada. La sentència va decidir que la cobertura de pèrdues per tancament de negoci havia de regir sense cap mena d'exclusió.