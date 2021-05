«El projecte del cotxe elèctric no és només de Seat, és de tot el país»

Griffiths confessa les seves inquietuds sobre el futur, les noves fórmules de negoci i avança la seva visió per ser més competitius. En aquest sentit, el director de Seat apunta que el futur del sector està en el tema de les dades, una tasca per a la qual la multinacional té previst col·laborar amb altres empreses

La transformació del sector de l'automòbil està en un moment decisiu. L'electrificació, sí o sí, és una prioritat i la marca espanyola està en posició d'oferir les garanties de producció d'un model elèctric propi a Martorell. El suport de totes les baules de la cadena de valor (fins i tot els polítics) és clau.

Fa poc va anunciar que Seat fabricaria un cotxe elèctric aquí a Espanya i s'ha parlat molt de les fàbriques de bateries. En quin punt estem?

Cal diferenciar el que és una fàbrica de producció de cel·les de bateries i una fàbrica d'acoblament de bateries. El grup n'ha anunciat una al sud d'Europa. Volem que sigui a Espanya. On? La decisió no s'ha pres. El que nosaltres sí necessitem és fer aquest acoblament a prop de Martorell. Aquesta planta generarà treball i volem tenir-la a prop. Són temes que impliquen una transformació enorme i en un temps rècord que amb el green deal s'ha accelerat molt. Per complir amb els requisits que tenim a Europa per al 2030 més de la meitat dels cotxes que venguem han de ser elèctrics. Ara a Espanya és només un 5% del mercat i a Europa el 10%. D'aquí a 8 o 9 anys cal aconseguir aquest 60% del mercat. I per a això cal tenir infraestructura.

I la planta de producció de bateries?

Per a la fàbrica faran falta socis, l'Estat també hi serà, però també proveïdors, és d'interès nacional. També és necessari el suport autonòmic, perquè no és un projecte per a una autonomia sinó per a tot el país. Aquest projecte compleix amb tots aquests requisits. Soc optimista i sé que ens donaran suport. Aquest no és només un projecte de Seat sinó de tot el país.

Fabricaran vostès bateries?

Nosaltres no sabem de tot, no ho podem fer sols. Fabriquem cotxes però també necessitarem gent que sap fabricar bateries, però cal estar implicats, si no ens passarà com amb els semiconductors. Si tu no tens la teva pròpia capacitat de producció és un problema. Hem vist aquesta tendència de la globalització. Com amb les vacunes o el mateix passa amb la producció de bateries. Cal ser competitius i ser part del valor de tota la cadena.

Parla de controlar de la cadena de valor. Aquí hi ha la clau?

Si som capaços de controlar la cadena de valor des de dalt fins a baix i no només tenir acoblament en la fabricació sinó també fer motors elèctrics, per exemple, sí. Estar implicat en tota la cadena és clau per treure un bon model de negoci, perquè només fent cotxes elèctrics petits és difícil.

Espanya va molt lenta amb l'electrificació? Per què?

Comparat amb la resta d'Europa crec que a Espanya cal un pla d'ajudes per al cotxe elèctric encara millor. Els primers cotxes elèctrics eren cars per la seva aportació tecnològica i també perquè han vingut des de segments superiors, amb cotxes Premium, i el mercat Premium a Espanya és petit. Falta un pla de subvenció més a llarg termini, i a escala nacional, no autonòmica.

I la infraestructura?

Això va molt lent. Però és com l'ou i la gallina. Si no fas cotxes no farem punts de recàrrega i a l'inrevés. Ara es va accelerant. I després és important fer un cotxe elèctric que la gent pugui comprar. Això ho farem.

Per això faran el cotxe aquí sí o sí, o hi ha pla B?

No. Només hi ha pla A. Hem de fer un cotxe elèctric a Martorell. Seguim fent cotxes petits de combustió, sí, podem seguir un temps, dos, tres anys, i després què? Si no et transformes ara no tindràs oportunitats de futur. Seria molt més fàcil fer-ho més tard, perquè fins al 2028 prop del 70% del mercat seguirà sent de combustió. Però cal fer el salt, i fer-ho ara.

Serà un model assequible?

Vam posar Espanya sobre rodes fa 70 anys i ara ho farem sobre rodes elèctriques. Perquè aquest cotxe sigui competitiu has de tenir tota la cadena de valor. Si no, no és rendible. El preu ha d'estar entre 20.000 i 25.000 euros. Després hi haurà versions amb més prestacions, tipus de bateria, autonomies, estils de carrosseria. Es tracta d'una plataforma petita de quatre metres pensada per a diverses marques del grup que el puguin utilitzar.

Electrificació i digitalització. Treballen en el tema de les dades?

El futur no és només guanyar diners venent cotxes, sinó amb el tema de les dades, la connectivitat, hi ha moltes idees. Un nou León està més connectat. Les dades existeixen, hi són, la pregunta és què fas amb aquestes dades. Tenim Seat Code, per a desenvolupament de programari. La idea no és fer-ho nosaltres sols sinó treballar amb altres que saben d'això. En aquesta nova economia s'ha de compartir més, ser més generós. Nosaltres sabem de cotxes i hi ha empreses tecnològiques potents. Perquè no podem treballar junts? La solució de futur és forjar aliances entre empreses. En els primers 30 anys de la meva carrera l'automòbil va evolucionar molt, però només era evolució. Ara és revolució. Tot canvia molt ràpid. I en la revolució, o la segueixes, o la fas tu. Nosaltres volem fer-la.

Com va l'electrificació de Martorell?

Hem començat a electrificar amb els híbrids endollables. Era un desafiament molt important pel que fa a tecnologia, i tot en un moment en què ens va colpejar el coronavirus. La clau del futur estarà en la qualificació i la formació dels treballadors. Ja hem començat formant. Els joves són el futur. Hem de potenciar la formació dual. Mecatrònica. Ens falta gent així en aquest moment de llançament de models elèctrics.

Què necessiten?

Hem de tenir la nostra pròpia oferta formativa. És una gran oportunitat. Contractarem 500 joves per formar-los en desenvolupament de cotxe elèctric. Val la pena invertir-hi perquè és una oportunitat amb el 40% d'atur juvenil que hi ha. Una nova formació de mecatrònica en l'àmbit de fàbrica, també com a centre tècnic. Tenim ja un centre de formació que creixerà molt. És un dels temes que vull parlar amb el Govern de Catalunya.