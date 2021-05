El Govern espanyol reprèn dijous les negociacions per allargar els ERTOs

Una vegada el Govern ha renovat les principals mesures de l'escut en matèria d'habitatge i subministraments, li toca el torn als ertes i les ajudes per a treballadors autònoms. El 6 de maig els negociadors dels Ministeris de Treball i Seguretat Social han convocat a la patronal i els sindicats per a reprendre les negociacions i prorrogar els incentius als expedients temporals més enllà del 31 de maig (data d'actual venciment). Uns 665.000 treballadors actualment en ERTO depenen directament de la renovació d'aquest mecanisme de protecció social. El Govern ja s'ha compromès, tant públicament, com per escrit davant la Unió Europea, a allargar aquest mecanisme de protecció tot el que resta d'exercici.