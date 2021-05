L'empresariat gironí ja paga amb més de 12 dies de retard per la COVID

La pandèmia ha elevat un 6% el retard de les empreses gironines a l'hora de pagar les seves factures. Durant el primer trimestre del 2021 les companyies de la província han tardat, de mitjana, 12,38 dies en abonar els imports de les seves despeses sobre terminis pactats.

La xifra, revelada pel portal d'informació d'empreses Informa D&B, mostra tanmateix que les empreses gironines són molt més puntuals que les del conjunt de Catalunya (14,78 dies) i d'Espanya (16,24 dies) a l'hora de pagar. De fet, el 51% de les societats de la província van pagar a temps de gener a març. És una xifra pràcticament igual a la registrada just abans de la pandèmia. Un 40% va tardar fins a 30 dies en abonar les despeses, mentre que el 10% en va tardar més de 31 (l'1,74% va tardar entre 61 i 90 dies, l'1,4% va tardar entre 91 i 120 dies, i el 2,49% de les empreses va tardar més de 120 dies).

Nathalie Gianese, Directora d'Estudis d'Informa D&B, destaca que "el retard en els pagaments de les empreses espanyoles continua ampliant-se per la crisi sanitària superant ja els 16 dies, dades que no s'aconseguien des del 2015". Els retards produïts suposen un cost directe per al conjunt del teixit empresarial espanyol de prop de 1.900 milions d'euros.

L'hostaleria, al capdavant

A nivell estatal, l'hostaleria continua augmentant el seu retard mitjà en els pagaments, ja supera els 34 dies de demora en aquest primer trimestre, dos dies per sobre del trimestre anterior i gairebé 14 dies més que fa un any, la major pujada registrada en aquest període. Gairebé tots els sectors incrementen el retard respecte al trimestre anterior, però cap altre supera els 30 dies. Administració és el segon amb 29,10 dies de demora i Altres serveis el tercer amb 22,82.

Per sota de la mitjana estatal queden sis sectors: Agricultura, 16,14 dies, Construcció i activitats immobiliàries, 15,95 dies, Indústries extractives, 15,39 dies, Comunicacions, 14,88 dies, Comerç, 14,25 dies, i Indústria, 12,91 dies. Depenent de si es contracta amb aquest últim sector o amb el qual pitjor paga, Hostaleria, la diferència és de 21,14 dies, per sobre dels 19,44 dies del trimestre anterior.

Xifres a l'alça

Totes les autonomies pateixen un empitjorament en les seves dades de pagaments des de fa un any, excepte Ceuta. Melilla, Balears i Canàries són les que més creixen: afegeixen 12,43, 4,37 i 3,65 dies cadascuna.

Melilla és la que pitjor paga en aquest primer trimestre i l'única que supera els 30 dies de demora. Canàries arriba a 26,09 i Ceuta a 23,97. Cap comunitat baixa dels 11 dies de retard. Navarresa es queda en 11,32 i La Rioja en 11,84.

Madrid està per sobre de la mitjana del país, amb 19,26 dies. La diferència entre la comunitat amb pitjor i millor comportament s'amplia des del trimestre anterior, quan era de 16,62 dies, fins a 19,66 en aquest.

Si al tancament de 2017 cinc comunitats espanyoles pagaven més del 60% de les seves factures puntualment, durant el primer trimestre de 2021 cap arriba al 50%.