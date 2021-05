L'atur encadena dos mesos de descens a les comarques gironines

Turisme a Platja d'Aro per Setmana Santa

Turisme a Platja d'Aro per Setmana Santa · Aniol Resclosa

L'atur encadena dos mesos de descens a comarques gironines, però tot i això l'abril es tanca amb 48.648 desocupats. Són un 6,55% més en comparació amb ara fa un any, cosa que evidencia que la pandèmia encara continua fent estralls al mercat laboral. Durant el mes d'abril, 982 treballadors gironins han sortit de les llistes d'aturats (cosa que, en relació amb el març, suposa un descens de l'atur de l'1,98%). Un descens que es concentra sobretot al sector serveis, que agafa cert aire després de Setmana Santa amb l'aixecament d'algunes restriccions. En paral·lel, a la demarcació l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 1,86% i suma 5.823 treballadors més en tan sols un mes. Ara, a comarques gironines hi ha 318.494 afiliats.

Les dades de l'atur del mes d'abril a comarques gironines evidencien dues cares d'una mateixa realitat: les conseqüències de la pandèmia. Per una banda, per segon mes consecutiu, la xifra d'aturats es redueix. Per l'altra, però, en comparació amb l'abril del 2020, el llast de la covid-19 continua essent ben evident.

Durant l'abril, la taxa d'aturats a la demarcació ha baixat un 1,98% i hi ha 982 gironins que han sortit de les llistes de l'atur. S'ha trencat la tendència a l'alça que acumulava la xifra de desocupats d'ençà que va esclatar la pandèmia –al març, l'atur també es va reduir- però al territori hi ha ara 48.648 persones que busquen feina.

A l'abril, el descens de l'atur ha estat general arreu de Catalunya (aquí, de mitjana, ha baixat un 1,72%). I com també va passar al mes anterior, en termes relatius, Girona és la demarcació on més ha davallat la xifra de desocupats (perquè a Barcelona el descens ha estat de l'1,71%; a Lleida, de l'1,38%, i a Tarragona, de l'1,76%).

Sobretot, als serveis

A comarques gironines, aquell sector que més redueix desocupats és el dels serveis (dins el qual hi ha el comerç i el turisme). En concret, ho fa en 814 persones. Cosa que s'explica, entre d'altres, per les vacances de Setmana Santa, que van caure a principis de mes, però també perquè a finals d'abril es van relaxar algunes restriccions. Entre d'altres, la restauració dels centres comercials va poder reobrir –estava tancada des del 16 d'octubre- i es va aixecar el confinament comarcal.

Al sector dels serveis, el segueixen la indústria (amb 132 desocupats menys) i la construcció (amb 81 menys). Per contra, però, l'agricultura encara suma aturats (tot i que aquest mes, tan sols n'afegeix quatre més).

Un 6,55% més que ara fa un any

Tot i el descens de l'atur, els estralls de la covid-19 continuen essent evidents. Perquè si es tira un any enrere, a la demarcació ara hi ha un 6,55% més de desocupats en relació amb l'abril del 2020 (el primer mes complert d'estat d'alarma i confinament per la pandèmia).

Dels 48.648 desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (34.958). Al terciari el segueix la indústria (amb 4.721 aturats), la construcció (4.144) i l'agricultura (1.685). Per últim, a comarques gironines hi ha 3.140 desocupats a qui no els consten feines anteriors.

Més contractes i afiliació

El descens de l'atur a les comarques gironines, de retruc, també es tradueix amb les dades de contractes i d'afiliació a la Seguretat Social. Durant aquest març, a la demarcació s'han signat 19.869 contractes, cosa que suposa un increment del 2,35% en relació amb el març. I de fins al 136% en comparació amb l'any passat (cosa que és lògica, perquè aleshores l'economia estava pràcticament aturada arran del confinament). De tots els contractes que s'han signat aquest abril, la majoria (13.288) han estat al sector serveis.

En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 1,86% (és a dir, que el mercat de treball ha generat ocupació, tot i que de manera molt tímida). Ara, a comarques gironines hi ha 318.494 afiliats a la Seguretat Social.

Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic sobre l'impacte de la covid-19 que recull els ERTO per demarcacions. A comarques gironines, segons aquestes dades, l'abril s'ha tancat amb 3.777 expedients actius que afecten 14.678 treballadors.