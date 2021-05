Girona lidera la creació de llocs de feina a Espanya durant el mes d'abril

Girona ha estat, durant el mes d'abril, la província de Catalunya i una de les del conjunt de l'Estat on més ha augmentat la creació de llocs de feina. Les darreres dades del Ministeri de Treball apunten a un creixement de l'1,86% del nombre d'afiliats respecte al mes anterior, la millor dada percentual d'arreu d'Espanya juntament amb Balears i Huelva. Això es tradueix en 5.823 noves incorporacions a la Seguretat Social al llarg del mes, i una xifra total de 318.494 afiliats. Uns números encara menors als d'abans de la pandèmia, però que confirmen la millora iniciada durant el mes passat.

En aquesta línia, la província encadena dos mesos consecutius amb l'atur a la baixa. Durant el mes passat la desocupació s'ha reduït en gairebé un 2% respecte al març. En conjunt, Girona ha registrat 48.848 aturats, una xifra que encara és un 6,6% superior a la que hi havia l'abril passat, ja en plena pandèmia. Però mostra una dinàmica de lenta recuperació que es va iniciar el març. Prova d'això és la millora en els grans àmbits d'activitat: el sector serveis va perdre 814 aturats; la indústria 132, i la construcció 81. Els ERTOs també van a la baixa, amb un total de 14.678 treballadors afectats, 3.638 menys que al març.

L'atur a Catalunya cau per segon mes consecutiu aquest abril. Segons dades recollides per ACN, durant el quart mes de l'any, el país va registrar un total de 497.185 desocupats, és a dir, 8.715 aturats menys en comparació al març (-1,72%). No obstant això, hi ha 29.375 persones més sense feina que l'abril del 2020, un 6,28% més. En el darrer mes, s'han creat 21.928 llocs de treball i 88.118 des de l'abril del 2020, segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social. Al conjunt de l'Estat, l'atur va arribar als 3,9 milions de persones, un 0,99% menys que el mes anterior.

Turisme intern

A escala global, la relaxació de les restriccions per a Setmana Santa ha donat oxigen a l'activitat econòmica i el mercat laboral espanyol ha aconseguit sumar 134.396 nous ocupats el mes d'abril. El turisme intern ha animat les contractacions i la Seguretat Social encadena així el seu tercer mes amb més ocupació creada que destruïda.

Un fet que també es va notar en l'afectació dels ERTOs, que va tornar a baixar, fins als 638.283 empleats en suspensió. La recuperació, no obstant això, encara amb prudència els mesos estiuencs, i les empreses, si bé han contractat, ho han fet amb bastant més mesura que en anys anteriors, tal com reflecteixen les dades publicades ahir pels ministeris de Treball i Seguretat Social.

El Departament de Treball va entomar amb «moderat optimisme» el descens de l'atur a l'abril i confia que la tendència a la baixa continuï. Tanmateix, la patronal Pimec es va mostrar preocupada per les últimes dades d'ocupació: «L'atur derivat de la COVID-19 s'està transformant en estructural». Foment considera que el mercat laboral «encara està lluny de la recuperació» tot i el descens de l'atur a l'abril. Per la seva banda, CCOO i UGT van alertar que el ritme de recuperació del mercat de treball és «lent» i que l'ocupació creada és «precària».