Interessants oportunitats per als professionals autònoms de Girona

Aquesta setmana les ofertes de treball a Girona segueixen sumant oportunitats per a tot aquell que estigui buscant feina. D'una banda, destaquem les vacants dirigides al col·lectius dels autònoms. Des d'entrenadors personals, fins assessors immobiliaris, passant per massatgistes, poden trobar feina en les següents línies. A més, detallem també tot un seguit de llocs per a administratius, enginyers, conductors, etc.

Autònoms

PRONTOPRO SELECCIONA:

Massatgista esportiu per a Girona.

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de massatgista esportiu a Girona.

Entrenador personal per a Girona.

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Entrenador personal a Girona.

Nutricionista per a Girona.

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de nutricionista a Girona.

Instructor d'arts marcials per a Girona.

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor d'arts marcials a Girona.

IAD BRUNO RESTIER SELECCIONA:

Assessors/es immobiliaris/es per Figueres

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Figueres.

Assessors/es immobiliaris/es per a Girona

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona.

Logística i magatzem

GRUP IMAN SELECCIONA:

Mossos/es de Magatzem per Hostalric

- 8 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Precisem incorporar 4 MOSSOS/ES DE MAGATZEM, en empresa ubicada a Hostalric.

Les persones seleccionades realitzaran la manipulació de llibres, revistes i còmics, així com la preparació de comandes, ubicació de material.

Inscripcions i més informació a oferta de Mossos/es de Magatzem a Hostalric.

Hostaleria

FUNDACIÓ ADECCO SELECCIONA:

Cambrer/a de Pisos a Girona

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

En FUNDACIÓ ADECCO, estem buscant personal de neteja i cambrer/a de pisos per a un hotel situat al centre de Girona.

Les funcions a desenvolupar en el lloc de treball seran: condicionament i neteja d'habitacions, banys d'habitacions i neteja de recepció i zones comuns seguint els protocols establerts.

Inscripcions i més informació a oferta de Cambrer / a de Pisos a Girona.

Transports

FUNDACIÓ ADECCO SELECCIONA:

Conductor/a internacional de tràiler per Vilamalla

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Empresa de transport internacional, amb llarga trajectòria en el sector, requereix un/a conductor/a de tràiler per realitzar trajectes a nivell internacional.

Inscripcions i més informació a oferta de conductor/a internacional de tràiler a Vilamalla.

Conductor/a de camió amb carnet C i C1 a Figueres per Figueres

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Des de Fundació Adecco de Girona, seleccionem un/a conductor/a de camió per a una empresa que fabrica i distribueix material de construcció per la zona de Girona i voltants.

Inscripcions i més informació a oferta de conductor / a de camió amb carnet C i C1 a Figueres a Figueres.

Administració i Finances

ADECCO SELECCIONA:

Administratiu/va atenció a l'client (estable) per a Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Les teves funcions seran els següents:

- Gestió i seguiment de les comandes.

- Vetllar pel compliment dels terminis d'entrega.

- Gestió doportunitats de negoci, pressupostos i ofertes comercials.

- Resolució dincidències.

- Gestió de devolucions i abonaments.

- Coordinació amb el departament de compres.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu / va atenció al client (estable) a Olot.

Disseny gràfic

ADECCO SELECCIONA:

Graphic Design Manager per Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Dins del departament de Màrketing, i en dependència del Responsable de Comunicació, estem cercant un Graphic Design Manager. La persona seleccionada serà la responsable de les següents tasques:

- Coordinar el contingut i disseny dels catàlegs i tarifes.

- Gestió de la documentació dels ciferents events de l'empresa.

- Elaborar el briefing per a l'agència creativa i/o a els medis per aconseguir una bona proposta.

- Gestió i soporte al Disseny Gràfic.

Inscripcions i més informació a oferta de Graphic Design Manager a Olot.

Enginyeria

ADECCO SELECCIONA:

ENGINYER/A TÈCNIC/A - OFICINA TÈCNICA ST. FELIU BUIXALLEU (ESTABLE) per a Sant Feliu de Buixalleu

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - indiferent.

Les funcions principals seran:

- Introducció de comandes en ERP.

- Dissenys amb Autocad i SolidEdge.

- Interacció amb Dept. Comercial i Producció.

Inscripcions i més informació a oferta d'ENGINYER / A TÈCNIC / A - OFICINA TÈCNICA ST. FELIU BUIXALLEU (ESTABLE) a Sant Feliu de Buixalleu.

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

Enginyer Calculista d'Estructures Metàl·liques per a Girona.

En dependència del Director Tècnic les funcions a exercir seran:

- Disseny conceptual d'estructures i detalls constructius.

- Revisió d'especificacions tècniques i normatives dels projectes al seu càrrec.

- Desenvolupament de simulacions numèriques complexes (Models globals i detallats 3D).

- Verificació d'estructures d'acer i vidre.

- Anàlisi tèrmic i energètic d'elements de tancament.

- Coordinació amb equips de disseny mitjançant dibuixos, models 3D, informes i especificacions.

- Elaboració de documentació per a la verificació estructural per a la revisió del client/equip de disseny/agències de control.

- Determinació dels requeriments de fabricació: toleràncies, controls del producte, etc.

- Determinació del mètode de muntatge i fases de construcció.

- Especificació i execució d'exàmens físics (en les pròpies instal·lacions i laboratoris).

- Supervisió de la fabricació i muntatge: inspeccions de fàbrica, visites d'obra i solució d'incidències.

- Suport al departament d'estudis: anàlisi de viabilitat, predimensionat d'estructures i definició de detalls en fase d'oferta.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer Calculista d'Estructures Metàl·liques a Girona.

BETWEEN SELECCIONA:

Especialista mecatrònic - Sector Printing per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem un/a tècnic mecatrònic que formarà part de l'equip de R + D de BETWEEN, al costat d'un dels nostres principals clients dedicat al sector del printing.

La persona seleccionada s'encarregarà del muntatge, posada en marxa i calibratges de components i subsistemes de grans impressores. També realitzarà l'anàlisi, monitorització i extracció de dades i realitzarà la investigació i proposta de millores del producte i el seu procés de desenvolupament al costat d'altres equips.

Inscripcions i més informació a oferta d'Especialista mecatrònic - Sector Printing a Girona.

Compres, vendes i telemarketing

ADECCO SELECCIONA:

Promotor/a de targetes Platja d'Aro

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Promotor/a de targetes Platja dAro a Castell-Platja d'Aro .

Altres oficis i professions

GRUP IMAN SELECCIONA:

OPERARI/A ESPECIALITZAT -sector MECANITZAT per Banyoles

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - indiferent.

Des de l'Oficina d'Iman Temporing Girona, estem en recerca d'un/a operari/a especialitzat/da en el sector de la mecanització per consolidada empresa especialitzada en la fabricació i mecanització de peces situada a la zona del Pla de l'Estany.

En dependència del responsable de taller, la persona seleccionada s'encarregarà de realitzar els mesuraments de les peces utilitzant el calibre per a la fabricació de les peces de mecanitzat segons les indicacions del pla.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI / A ESPECIALITZAT -sector MECANITZAT a Banyoles.

FUNDACIÓ ADECCO SELECCIONA:

Lampista amb experiència Torroella de Montgrí

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Estem buscant un/a oficial lampista amb coneixements d'electricitat, aigua i calefacció.

Inscripcions i més informació a oferta de Lampista amb experiència Torroella de Montgrí .

Si encara no has trobat la teva oportunitat, segueix consultant aquí més OFERTES DE TREBALL A GIRONA.