Els premis G! del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona arriben a la 15a edició

El Patronat de Turisme Costa Brava – Girona ha entregat aquest dijous a la tarda la 15a edició dels premis G! que tenen l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques empresarials entre el sector turístic i també busca estimular la projecció dels atractius de la Costa Brava als mitjans de comunicació. En aquest sentit, el premi al projecte empresarial ha estat pel Grup Peralada, mentre que el premi especial Jordi Comas ha anat pel Festival de Torroella de Montgrí, que el 2020 ha celebrat els 40 anys. Per altra banda, també s'ha premiat el programa 'Viajeros Cuatro' pel reportatge centrat en la Costa Brava emès durant el passat estiu.

La quinzena edició dels premis G! s'han repartit aquest dijous a la tarda al jardí del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries (Baix Empordà). La cerimònia s'ha fet amb un aforament reduït a causa de les restriccions sanitàries.

Els premis, que van néixer el 2005, serveixen per reconèixer i premiar la trajectòria i bona gestió empresarial dels professionals turístics. A més, també es donen uns premis als mitjans de comunicació per fomentar la difusió dels atractius turístics de la Costa Brava i del Pirineu gironí. Per últim hi ha un altre guardó per promoure el coneixement científic del turisme aplicat a les comarques gironines.

Per la banda empresarial, el premi G! Josep Pujol a la tasca professional ha estat per l'empresària Carme Hospital. Pel que fa al guardó Xiquet Sabater al projecte empresarial, el Patronat ha distingit el Grup Peralada. A més, s'ha donat el IX Premi especial Jordi Comas al Festival de Torroella de Montgrí i el VI Premi G! especial Juli Soler per a Elena Gascons.

En l'àmbit de comunicació, el XV Premi Climent Guitart Pascual, centrat en mitjans empresos, ha estat pel periodista Jakob Strobel Serra pel reportatge 'Avantguarda amb història', publicat a la revista ¡Der Feinschmecker. Pel que fa als mitjans audiovisuals, el Patronat ha guardonat a la productora Mandarina pel programa 'Viajeros Cuatro' que va destinar un capítol a promocionar la Costa Brava i s'ha emès l'estiu del 2020 a Cuatro.

En la categoria de mitjans digitals, el IX Premi G! ha estat per l'extens post 'Roadtrip sur la Costa Brava – Entre lieux incontournables et confidentiels' que s'ha publicat al blog de viatges L'Oeil d'Eos i ha estat escrit pel periodista Eloise Poulan. Pel que fa als mitjans audiovisuals digitals, el premi ha estat per la periodista Ángela Gonzalo gràcies al treball publicat al blog de RTVE Viajes y Turismo titulat 'Valle de Núria, tradiciones y naturaleza'.

Per últim, el premi G! de recerca ha estat per Luisa Díaz amb el seu treball 'Girona sabe a memoria'