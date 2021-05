El 55,3% de negocis catalans es declaren afectats per la COVID

El 55,3% dels establiments empresarials de Catalunya s'han declarat afectats per la crisi sanitària en el primer trimestre de l'any, segons l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona. Tot i això, la xifra se situa 8,3 punts per sota respecte al trimestre anterior. Tots els sectors han vist reduïda l'afectació, encapçalats per la construcció. Un 37,2% dels establiments d'aquest àmbit asseguren estar afectats per la crisi, 13,2 punts menys respecte el trimestre anterior. L'hostaleria és el sector que menys ha millorat la situació, només dos punts percentuals, i ha mantingut un elevat grau d'afectació en el 93,4% dels establiments. La resta de sectors d'activitat han reduït el nivell d'afectació amb valors més propers al conjunt de Catalunya. En el cas de la indústria, el 50,3% dels establiments es declaren afectats per la pandèmia, 8,5 punts menys; en el cas del comerç, un 58,9%, 9,3 punts menys.