El BBVA ofereix prejubilacions de fins al 65% del sou a empleats a partir de 56 anys

La direcció del BBVA va oferir als treballadors que actualment tenen entre 56 i 57 anys, amb una antiguitat mínima de 15 anys, el 60% del sou més l'abonament de la Seguretat Social fins als 61 anys, mentre que per a la franja dels que tenen de 58 a 62 anys, l'entitat proposa que per als que tinguin una antiguitat mínima de 15 anys el 65% del sou i l'abonament de la Seguretat Social fins als 63 anys. A més, d'acord amb la proposta que la direcció ha entregat als sindicats, ofereix 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, xifra establerta per llei en els acomiadaments per motius objectius, per als treballadors majors de 63 anys.

Pel que fa la resta de la plantilla, l'entitat v traslladat una oferta de 27 dies per any treballat, amb un màxim de 18 mensualitats, segons fonts sindicals.

Fonts sindicals van denunciar aquesta proposta, que a considerat d'»insultant» i van retreure al mateix temps la «remuneració milionària» del seu president, Carlos Torres, i el seu conseller delegat, Onur Genç, cobren 4,1 milions i 3,4 milions, respectivament. Segons sostenen, les ofertes són «absurdament insuficients, tant pels trams d'edat com pels percentatges d'indemnització».