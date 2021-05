CaixaBank guanya 4.786 milions pel benefici del preu pagat per Bankia

CaixaBank va guanyar 4.786 milions d'euros entre gener i març, enfront dels 90 milions del mateix període de l'any passat. L'elevadíssima diferència respon a un benefici comptable provocat pel preu pagat per Bankia: al banc d'origen català li va costar 5.314 milions (ampliació de capital per al bescanvi d'accions) fer-se amb el patrimoni net de l'entitat nacionalitzada (13.088 milions d'euros), la qual cosa després d'una sèrie d'ajustos a la baixa en el valor dels actius (3.474 milions d'euros) va donar lloc al que es coneix com un fons de comerç negatiu (badwill) de 4.300 milions, que CaixaBank s'ha apuntat com a benefici.

L'entitat, així, va pagar per Bankia un 20% més del que valia en borsa abans d'anunciar-se les negociacions de fusió, però menys de la meitat del seu valor teòric comptable (gairebé tots els bancs cotitzen per sota del mateix pel fet que els inversors els penalitzen per la seva baixa rendibilitat). Els guanys que això ha generat a CaixaBank no entren en caixa i el banc no les repartirà com a dividend als accionistes, en línia amb el demandat pel Banc Central Europeu (BCE) al sector. En canvi, sí que eleven el capital, per la qual cosa serviran per a absorbir el minvament en el mateix que suposarà el cost de l'ERO que ultima l'entitat, com el BCE ha instat els bancs immersos en fusions a fer.

En qualsevol cas, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va subratllar que la normativa comptable obliga a apuntar-se el badwill com a benefici per a poder incorporar tot el capital de Bankia al nou grup, però això no implica que CaixaBank tingui un benefici real major a la seva disposició per a pagar l'ERO. Així, el cost del mateix reduirà la solvència: el banc ha estimat que les despeses de reestructuració per la fusió (no només de l'ERO) reduiran el seu capital en uns 2.290 milions, fins a situar-lo entorn d'un encara elevat 12% gràcies a l'excés que reservava Bankia per a pagar un dividend extraordinari als seus accionistes, entre ells l'Estat.

L'executiu, així mateix, es va mostrar confiat que CaixaBank no sofrirà un impacte reputacional per les pèrdues comptables que la fusió causarà en un primer moment a l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, com va avançar El Periódico a l'octubre. El FROB comunicarà en unes setmanes els seus resultats de l'any passat i, pel fet que ha passat de tenir una posició de control a Bankia a un percentatge minoritari de l'accionariat de CaixaBank, ha de canviar la seva manera de comptabilitzar la seva participació, la qual cosa li provocarà unes pèrdues estimades en uns 5.000 milions. En paral·lel, els sindicats de CaixaBank van enviar cartes al FROB i a Isidre Fainé perquè intervinguin en les negociacions de l'ERO.