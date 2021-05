La digitalització ajuda a construir una agenda sostenible

La digitalització i la sostenibilitat s'han convertit en un binomi indivisible. Les anomenades transició digital i transició ecològica són pràcticament omnipresents en l'agenda institucional i legislativa, i els principals actors industrials a nivell nacional i internacional donen per fet que una revolució no pot donar-se sense l'altra", planteja Marc Gómez Ferret, conseller delegat i president d'ABB a Espanya, empresa que ha augmentat els seus beneficis gràcies a la venda de tecnologies que contribueixen a prevenir el canvi climàtic. Entre l'ampli ventall de tecnologies disponibles actualment, el directiu destaca algunes de les tendències tecnològiques que avui dia ja estan servint com a palanca per a un desenvolupament més sostenible i que tindran un paper encara més rellevant en els pròxims anys.

Mobilitat minimalista i connectada

Un dels aspectes clau és la mobilitat. La pandèmia ha obligat a reduir a nivells mínims els moviments i segons un informe publicat per Greenpeace, durant les dues primeres setmanes de confinament sota l'Estat d'Alarma –declarat el març del 2020– les emissions de NO2 a Madrid i Barcelona es van desplomar al voltant d'un 60%.

"Les anàlisis fetes durant el confinament confirmen que la mobilitat més sostenible és aquella que no es produeix", assenyala Marc Gómez, que insta a aprofitar els avantatges que ofereixen les tecnologies per fomentar el teletreball i incrementar la gestió i els models de prestació de serveis en remot.

L'automatització, impulsada per la intel·ligència artificial i la connectivitat IoT, és un element que obre les portes a models de mobilitat molt més eficients en aquest sector. El primer ferri autònom habilitat amb tecnologia ABB ja és una realitat i mitjançant tecnologies d'optimització de rutes marítimes –que contemplen aspectes com la meteorologia– s'aconsegueix millorar la seguretat i l'eficiència energètica en el transport de mercaderies. Actualment el 90% del comerç mundial es porta a terme transportant les mercaderies per mar.

Producció de proximitat

La tendència de grans desplaçaments a grans urbs és un altre dels reptes a abordar. S'estima que l'any 2050 prop del 65 per cent del total de la població viurà en grans ciutats i, al mateix temps, es preveu que anualment la població humana segueixi creixent fins a arribar el 2050 als 9.000 milions de persones.

Per alimentar tota aquesta població es necessitaria al voltant d'un 35% més de superfície, cosa que suposaria desforestar gran part dels boscos. En aquest sentit, els experts apunten a la digitalització com una solució a aquest problema, portant el concepte de 'hort urbà' a una cosa molt més ambiciosa i aprofitant els avantatges ambientals que té la producció de proximitat per poder fabricar o generar aliments allà on es consumiran.

Les tecnologies digitals també afavoreixen la producció de proximitat més enllà dels aliments, ja que actualment és senzill instal·lar microfactories en qualsevol ciutat, o poble, fomentant també la producció en nuclis rurals fora de les grans ciutats, mitjançant solucions modulars que incloguin poc més que algun robot, impressores en 3D i els equips elèctrics i connectivitat necessària per fer-los funcionar.

Electricitat 'digital' des del principi fins al final

El canvi també ha d'arribar al sector elèctric. Quan es parla d''electricitat digital' des del principi fins al final els experts es refereixen a la digitalització de tota la cadena de valor de l'energia, des de la seva generació fins al seu consum. "Només una xarxa elèctrica completament digital tindrà la suficient 'intel·ligència' per permetre la incorporació massiva d'energies renovables al sistema energètic", explica Marc Gómez.

Per fer un bon ús d'aquesta energia, sense malgastar-la i reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle, serà clau l'automatització d'edificis. A tall d'exemple, actualment s'estima que les tecnologies domòtiques permeten estalviar fins a un 10 per cent de l'energia consumida als edificis.

Fa només uns quants anys, s'estimava que la digitalització podria suposar una creació del voltant d'1.300.000 nous llocs de treball a Espanya en el període del 2017 al 2020. Avui dia, després de la pandèmia de la Covid-19, i l'augment de les tecnologies de la informació, encara es desconeix tot el potencial de creació d'ocupació que la digitalització tindrà durant els pròxims anys.