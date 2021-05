Els experts apunten als ODS en la millora postpandèmica

Així ho va recollir el document de conclusions del I encontre digital 'BforPlanet-Live', en el qual van participar experts com la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera; el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque; l'exministre d'Ambient del Perú i director del programa internacional de Clima i Energia de WWF i altres personalitats.

Els experts coincideixen en el document, que serveix d'antesala per a 'BforPlanet' (l'esdeveniment centrat en l'impuls dels ODS, que se celebrarà al juliol), en què per pal·liar la crisi, els ODS constitueixen per si mateixos un full de ruta que pot ajudar a ordenar les prioritats per a una recuperació sostenible, ineludible en aquest moment, que serveixi de suport i impuls per a un nou model econòmic.

En aquest sentit, els participants en l'encontre 'BforPlanet-Live' van subratllar la necessitat que el sector privat s'impliqui al màxim nivell en l'adopció d'aquests objectius i reclamen consensuar una política d'aliances global, que ofereixi més opcions d'èxit; l'apoderament de la societat civil; i el reforç de la cooperació i la col·laboració publicoprivada. Francisco Lombardo, cofundador de 'BforPlanet', destaca com "aquestes conclusions demostren la necessitat de plantejar la participació de tots els actors implicats en la recuperació post-Covid, així com en la lluita contra el canvi climàtic. Per tallar les dues crisis és imprescindible establir aliances i basar-se en els ODS com a marc director", afegeix.

Per la seva part, Álvaro Fernández-Traid, director de 'BforPlanet' ha assegurat que el compliment dels ODS és responsabilitat de tots, d'aquí que es vulguin promoure espais de diàleg i d'intercanvi d'experiències i crear les millors condicions possibles per a la ràpida adopció d'aquests objectius en el sector privat i contribuir a revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, objecte de l'ODS número 17.

Institucions, empreses i societat civil

L'informe concedeix particular importància a la necessitat d'una visió sistèmica de la recuperació. Així, Daniel Truran, ambaixador del grup d'empreses 'B Corp' a 'B Lab Europe', destaca que, malgrat trobar-se el món en un entorn ideològicament molt polaritzat, "és necessari construir ponts entre empreses, governs, ONG i institucions religioses de tot el món, com el Vaticà, per construir un diàleg global".

En aquest sentit, experts i responsables polítics coincideixen que aquesta visió estableix que la transició a un món més sostenible s'impulsarà des de les institucions, però el paper del sector empresarial i de la societat civil serà fonamental.

'BforPlanet' celebrarà la seva I edició al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona els pròxims 7 i 8 de juliol. El programa congressual del certamen promourà l'impuls dels ODS en el sector privat i, per aconseguir-ho, exposarà estratègies corporatives ja aplicades amb èxit en l'àmbit de la sostenibilitat i els ODS.

A més a més, les ponències mostraran diferents exemples d'activitat empresarial al voltant dels ODS i com la sostenibilitat i l'economia circular poden generar noves oportunitats i nínxols de negoci en àmbits com per exemple la mobilitat, la generació i ús d'energies renovables, els canvis en l'estil de vida i l'alimentació, l'eficiència energètica, la reutilització, el reciclatge o la desmaterialització, entre altres.