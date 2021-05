Fluidra obté un benefici rècord de 67,3 milions al març

Fluidra va aconseguir un benefici rècord de 67,3 milions d'euros durant el primer trimestre, una xifra que contrasta amb els guanys d'1,6 milions registrats el mateix període de l'any passat, marcat per l'impacte de la crisi de la COVID. El grup especialitzat en equipaments de piscines i amb diversos centres de producció a la Garrotxa i La Selva, ho atribueix a una reducció del cost del deute i a un fort increment de les vendes, que entre gener i març van créixer un 61% en termes interanuals, fins als 508 milions. Per altra banda, el benefici brut d'explotació (ebitda) va situar-se en 135 MEUR, més del doble respecte a l'exercici anterior. De fet, l'empresa ha revisat a l'alça les seves perspectives pel 2021 i preveu incrementar les vendes entre un 25% i un 30% i el benefici net entre un 50% i un 60%. Fluidra va sortir a borsa a finals del març passat com una de les integrants de l'Ibex 35, el principal selectiu espanyol.