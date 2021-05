El Govern va plantejar a patronal i sindicats que la nova pròrroga dels ERTOs COVID sigui fins al 30 de setembre. Quatre mesos més que deixaran tota la campanya d'estiu coberta. Els sindicats donen per bona la data, mentre que des de la patronal CEOE no han volgut pronunciar-se sobre una negociació que acaba de començar. Aquest ha estat el principal punt discutit en la primera reunió per a estendre aquests mecanismes de protecció de l'ocupació més enllà del 31 de maig.