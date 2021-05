El Govern espanyol surt en defensa de pagar per utilitzar les autovies

La vicepresidenta segona i ministra d'Economia, Nadia Calviño, va defensar ahir que el pagament per ús en carreteres «és el model europeu i el més just des del punt de vista de la distribució en el territori».

Durant la seva compareixença en la Comissió d'Economia del Congrés, Calviño va defensar la mesura incorporada en el Pla de Recuperació remès per Espanya a la Comissió Europea que preveu introduir el pagament per ús de carreteres a partir del 2024. La vicepresidenta va assenyalar la necessitat d'«augmentar progressivament la inversió en infraestructures» i de millorar l'estat de les carreteres, buscant vies de finançament. «Una (via) és que ho paguin tots els contribuents espanyols», mitjançant impostos, va assenyalar. «Una altra és que ho paguin només alguns usuaris, que és el que teníem amb el règim dels peatges de les autopistes que ha generat unes enormes desigualtats en el territori espanyol», va afegir en al·lusió a regions com Catalunya. Com a alternativa al finançament amb impostos, va concloure: «Sembla raonable plantejar-se paguin també els 100.000 vehicles que entren al nostre país tots els dies, la meitat dels quals són estrangers».

La vicepresidenta va defensar el pagament per ús com un model «més eficient», similar al que regeix en altres infraestructures, com a ports o aeroports, i en línia amb els sistemes europeus. Calviño va retreure les seves crítiques al diputat del PP Miguel Ángel Castelló, a qui va recordar que va ser l'anterior Govern del PP el primer a plantejar un sistema d'aquest tipus per a finançar les vies d'alta capacitat.

Per «consens»

La vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per part seva, va posar l'accent en el fet que la decisió del pagament per l'ús de la xarxa de carreteres plantejada pel Govern en el Pla de Recuperació enviat a Brussel·les, es realitzarà per «consens» una vegada hi hagi «recuperació econòmica» a Espanya. «No està definida la proposta, ni està perfeccionada sinó que s'està treballant en això i hi ha un compromís del Govern de buscar un consens», va explicar Ribera, que va afegir que es farà «amb matisos».