Els punts de càrrega de vehicles elèctrics augmenten un 40% a Girona en dos anys

El nombre de punts de càrrega per a vehicles elèctrics s'ha disparat un 40% en dos anys a les comarques gironines. Segons les dades del portal Electromaps (propietat de Wallbox i a dia d'avui, un dels llocs més fiables en el món de la mobilitat elèctrica), a la província hi ha 233 localitzacions per carregar vehicles, mentre que a mitjans del 2019 n'hi havia 134. Això converteix Girona en la setena província amb més punts de càrrega elèctrics del país, només superada per Barcelona, Madrid, València, Alacant, Illes Balears i Canàries.

L'aposta de les grans companyies energètiques per desplegar carregadors ràpids en els propers anys pot disparar encara més la xifra. Una de les firmes que vol accelerar la instal·lació de fonts d'alimentació per a vehicles elèctrics és Repsol, que en un ambiciós pla preveu desplegar 1.000 punts de càrrega arreu d'Espanya.

Concretament a Girona la companyia té previst implantar 12 nous punts, que s'afegiran al que ja hi ha vigent actualment (a Celrà) i al que aviat entrarà en funcionament a la Jonquera. En total doncs, en els propers anys hi haurà 14 zones públiques de càrrega ràpida, una cada 50 quilòmetres. Per fer possible aquest projecte, Repsol s'ha aliat amb Nissan, Kia i diverses administracions públiques (a través, per exemple, de la signatura de convenis per instal·lar carregadors a la via pública) «per potenciar la mobilitat elèctrics».

És la fórmula que han tirat endavant altres companyies del sector, també amb plans similars. Naturgy, per exemple, ha presentat recentment un pla per instal·lar 1.100 carregadors ràpids i semiràpids al voltant de municipis de 50.000 habitants. I ?Iberdrola ha subscrit un préstec ICO per desplegar un projecte que contempla instal·lar 150.000 punts de càrrega no només a la via pública sinó també en llars i empreses.