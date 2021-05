Transgourmet confirma la compra del grup gironí GM Food

Transgourmet, empresa del grup suís Coop, ha confirmat l'adquisició del 100% de l'empresa gironina GM Food , amb seu a Vilamalla i la més gran de les comarques gironines en volum de facturació. L'operació, que ha de ser aprovada per part de la Direcció General de Competència de la Comissió Europea, suposa l'entrada de Transgourmet al mercat espanyol i millorar el seu posicionament com un dels líders de mercat europeu de la distribució majorista i autoservei a l'engròs. Diferents fonts apunten que l'operació de venda s'ha tancat per uns 200 milions d'euros -incloent el deute de la companyia. L'any 2015, el grup xinès Bright Food va comprar l'empresa a la família Miquel per uns 110 milions.

GM Food és una empresa de llarga trajectòria que compta amb 70 centres cash&carry GMCash, i actua com a distribuïdor majorista per a uns 800 supermercats sota les ensenyes Suma, Proxim i Spar i per a uns 2.500 punts de venda addicionals. Amb una plantilla de 2.400 empleats i una facturació neta anual de més de 1.000 milions d'euros, GM Food ocupa des de fa dècades una sòlida posició en el mercat. "GM Food presenta un atractiu potencial de creixement i reforçarà la posició de Transgourmet en el mercat europeu de la distribució majorista i cash&carry", destaca l'empresa suïssa en un comunicat.

Transgourmet és una empresa fundada el 2008 amb seu a Basilea i forma part de el Grup Coop Suïssa. Transgourmet opera a Suïssa, Alemanya, França, Àustria, Polònia, Romania i Rússia. Amb més de 28.000 treballadors, Transgourmet genera una facturació neta d'aproximadament 8.100 milions de francs suïssos.

El conjunt del Grup Coop desenvolupa la seva activitat en els sectors minorista, majorista i de producció. En el sector minorista, Coop opera supermercats i diversos formats especialitzats a Suïssa. En la distribució majorista, el Grup Coop opera a través de Transgourmet. El Grup Coop compta amb una trajectòria de més de 150 anys i sempre ha mantingut una estructura en forma de cooperativa amb el focus posat en els clients i en els més de 2,5 milions de cooperativistes. Amb més de 90.000 empleats, Coop genera una facturació neta d'uns 30.200 milions de francs suïssos.

En un comunicat, el president del consell d'administració Hansueli Loosli expressa la seva satisfacció i felicitat per «avançar al costat de l'equip de GM FOOD en el mercat espanyol». Per la seva part, Lluís Labairu, director general de GM FOOD, afirma estar «convençut que aquesta nova etapa que iniciem ens portarà un major coneixement i èxit i permetrà a GM FOOD consolidar-se com a referent de la distribució alimentària a Espanya amb el suport del Grup Transgourmet».