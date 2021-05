Detecten una reactivació en l'obertura de locals comercials al centre de Girona

Girona «batega» malgrat la pandèmia, almenys pel que fa a l'obertura de nous establiments comercials. Així ho ha detectat la consultora immobiliària Urbinium, especialitzada en l'assessorament d'aquest tipus de locals, que posa de manifest que malgrat les dades econòmiques negatives pel que fa al comerç, hi està havent una «reactivació» de l'obertura d'establiments comercials a la província.

Prova d'això és que la consultora gironina ha vist com 20 dels locals que lloga ja han aixecat la persiana en el que portem de 2021, «i n'hi ha una vintena més que obriran al llarg dels propers mesos».

Urbinium calcula que totes aquestes obertures es traduiran en la creació de més de 160 llocs de feina i una inversió aproximada de set milions d'euros. Segons assegura el gerent de la consultoria, Manel Reina Moreno, «petites, mitjanes i grans operacions, comerços d'emprenedors independents que han decidit engegar nous negocis i firmes que han apostat per crear nous locals a Girona».

«Rotació interessant»

En aquest sentit, Reina Moreno afirma que «s'està detectant una rotació molt interessant al centre de Girona i aviat obriran negocis que veuen en la nostra ciutat una gran oportunitat on poder obrir-se». Menciona per exemple el cas de Kave Home, la marca de mobiliari de Julià Grup, amb seu a Sils, que ocuparà el local de la Gran Via de Jaume I on abans hi havia Cortefiel.

Però també la marca de motocicletes elèctriques Silence ha desembarcat a la ciutat dels quatre rius, o la plataforma de comerç electrònic Lacompra, amb un magatzem logístic al barri de l'Eixample.

«També s'hi han de sumar naus i oficines que es lloguen i venen per a la creació de nous negocis, per exemple l'Esclat de Sarrià de Ter (que ocuparà l'espai deixat per Merkamueble)».

El gerent assegura que manté una «actitud proactiva» a l'hora d'anar a buscar nous clients, i d'oferir-los alternatives en cas de dificultats. «Vam haver de treballar intensament en la renegociació de més d'un centenar de contractes i gràcies, en part, a la nostra feina de mediadors entre llogaters i propietaris només deu dels locals que havíem gestionat van haver de tancar les portes».

La firma assegura que a Girona ciutat la pandèmia ha colpejat sobretot el centre, els anomenats «eixos prime», que és on hi ha hagut més moviments. Tot i això, el dinamisme al Barri Vell de Girona està agafant embranzida i Urbinium augura que «aviat obriran negocis molt potents a grans locals».

El gerent d'Urbinium reconeix que la pandèmia «ha estat complicada», però subratlla també que l'activitat no s'ha aturat. «L'any 2020 vam obrir més de 40 locals amb el nostre assessorament a Girona ciutat, la Costa Brava i alguns a Barcelona».

Són locals de tot tipus (mèdics, estètics, de moda, de serveis, d'alimentació i fins i tot alguns de restauració) que han suposat una inversió de tres milions d'euros i la creació de 150 llocs de treball directes.

«El retail s'està reinventant per tal de trobar noves vies de negoci. Les botigues físiques no desapareixeran, els locals comercials segueixen sent la forma més rentable de fidelitzar els clients», subratlla, i es basa en estudis que assenyalen que el comprador de Girona i voltants és molt fidel al comerç de proximitat, «i això ha ajudat que la ciutat resisteixi molt millor la pandèmia».