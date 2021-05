La «low cost» Ouigo inicia la liberalització del tren

«Ha arribat el dia. Avui per fi estem celebrant l'inici d'operacions dels nostres trens i que la liberalització és una realitat malgrat la pandèmia», va celebrar a primera hora d'ahir la directora general de Ouigo España, Hélène Valenzuela, en una andana de l'estació d'Atocha abans d'embarcar-se en el viatge inaugural d'Ouigo, el tren francès low cost que dona inici a la liberalització del transport ferroviari a Espanya.

Serà dilluns que ve quan els primers viatgers pujaran al tren francès, en una de les seves cinc freqüències diàries. Dues d'elles tindran parada a Saragossa i una a Tarragona.

Tant Valenzuela com Christophe Fanichet, el president d'SNCF Voyager, la divisió de transport de la companyia pública francesa, van manifestar el seu compromís a llarg termini amb el país en un moment crucial que coincideix, a més, amb la finalitat de l'estat d'alarma i «la volta a la normalitat».

La proposta francesa és diferent del que es veia fins ara en les estacions espanyoles. Trens pintats amb uns cridaners colors blau i rosa i amb dues plantes. L'interior s'allunya del concepte low cost dels avions amb seients més espaiosos del que un podria esperar. Hi haurà un vagó de cafeteria, encara que amb la pandèmia encara caldrà esperar per a tenir aquesta oferta en marxa. Tot això amb preus dinàmics que parteixen des dels 9 euros per als adults i una tarifa plana de 5 euros per als nens entre 4 i 14 anys.

Transport familiar

«Volem popularitzar l'alta velocitat, volem ser el mitjà de transport per a tota la família, nens, majors i mascotes», va assegurar Valenzuela. Aquest és l'objectiu principal de la companyia, aconseguir a tota la família, per a canviar els viatges dins d'Espanya que es feien amb avió i, sobretot, amb cotxe, pel tren.

Així, tots els bitllets són personalitzables, amb una tarifa basi des de nou euros que inclou equipatge de mà i equipatge de cabina, així com l'opció de canviar el titular del bitllet fins al dia previ al viatge. A més, s'ofereix la possibilitat d'agregar altres serveis a la carta, amb un càrrec addicional.

La companyia ferroviària espanyola Renfe va voler donar la «benvinguda» a la que serà la seva rival a partir d'ara. «Que comenci el Joc de trens. Bienvenue i bona sort», va reptar-los en un clip que evoca la sèrie «Joc de trons».