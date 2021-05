Menjar insectes en lloc de carn vermella?

Substituir la carn vermella per alternatives com els insectes o per carn produïda en laboratoris no compta amb massa adeptes entre els consumidors europeus, tot i les pressions exercides per alguns grups i mitjans de comunicació, segons es desprèn d'una enquesta publicada per l'associació de consumidors BEUC. Segons una enquesta, només el 10,3% dels europeus està disposat a menjar insectes i el 13,4% optaria per un filet de laboratori. L'enquesta va ser duta a terme entre octubre i novembre de 2019 entre 12 associacions d'11 Estats membres per conèixer les actituds dels ciutadans cap als aliments ¿sostenibles?

Les alternatives vegetals a la carn tenen una acceptació una mica més gran, amb un terç dels consumidors favorable a reemplaçar la carn amb aliments fabricats a base de plantes, sempre que no procedeixin d'organismes genèticament modificats i un 13,6% que ho faria fins i tot si contenen transgènics.

Davant de les opcions més innovadores, un 60,3% estaria disposat a substituir la carn per altres aliments, com els guisats de verdures o els plats a base de llegums. Atès que a més ni els insectes ni la carn conreada en laboratori o algues són fàcils de trobar en els supermercats europeus, l'associació creu que s'ha de fomentar la producció i el consum de verdures i llegums. Més de la meitat dels enquestats diu que la preocupació per la sostenibilitat té alguna influència (42,6%) o molta influència (16,6%) en el que menja.