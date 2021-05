La banca ha destruït 54.281 llocs de feina en deu anys

Els grans EROs de la banca –expedients amb més de 1.000 sortides- han destruït 54.281 llocs de treball a l'Estat durant els últims deu anys. Tenint en compte l'últim expedient anunciat per CaixaBank, l'entitat de l'estrella lidera el rànquing d'acomiadaments, amb un total de 14.414 sortides. Si es resten les 500 recol·locacions proposades pel banc, el grup es manté al capdavant de la llista, lluny de les 7.895 sortides al Santander, que ocupa la segona posició. La recentment absorbida Bankia tanca el podi, amb 6.500 acomiadaments entre 2013 i 2018, mentre que el BBVA –que no feia un ajustament de plantilla des de la integració d'Unnim el 2012- ocupa la quarta posició, amb 5.018 sortides. El Sabadell, per la seva part, suma 3.018 sortides. Més enllà de les entitats en actiu també destaquen expedients com el que van signar Caja Madrid i els seus socis amb 4.000 sortides el 2010.